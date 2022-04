Lige knap 14 milliarder kroner. Lige ned i investeringsposen.

Det har Donald Trump-svigersønnen Jared Kushner netop scoret – men fra en særdeles suspekt afsender, som kritikere nu påpeger.

For det er investeringsfonden MBS tilhørende den kontroversielle, saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, der er giveren af det store beløb til investeringsselskabet Affinity Partners. Det afslører New York Times.

De to hovedpersoner skulle have udviklet et tæt forhold, da Jared Kushner udfyldte en rolle som rådgiver for Donald Trump i dennes præsidenttid.

Mohammed bin Salman. Foto: Handout . Vis mere Mohammed bin Salman. Foto: Handout .

»At Kushner kan få en økonomisk meningsløs investering fra MBS, viser hvor absurd svage vores regerings etiske love er – og hvor farligt det er,« som det lyder på Twitter fra Walter Shaub, der tidligere var direktør for U.S. Office of Government Ethics under Barack Obama:

»Offentligheden bør spørge sig selv om, hvor meget det påvirkede Kushners arbejde i Det Hvide Hus at ville sikre MBS som investor.«

Mohammed bin Salman selv har længe været under stor international kritik. Ikke mindst på grund af regimets henrettelse af journalisten Jamal Khashoggi i 2018. Men også på grund af brud på menneskerettigheder i Saudi-Arabien samt brugen af henrettelser.

Investeringen fra MBS faldt ifølge New York Times et halvt år efter Donald Trumps afsked som præsident, altså i løbet af sommeren 2021.

Jared Kushner og Ivanka Trump. Foto: ALEX WONG Vis mere Jared Kushner og Ivanka Trump. Foto: ALEX WONG

Og det skete ifølge mediet, selvom rådgivere hos MBS-fonden faktisk frarådede en investering i Jared Kushner firma. Både fordi det nyetablerede Affinity Partners ikke havde meget erfaring og blev drevet »utilfredsstillende på alle måder«.

Det blev også fremhævet, at Jared Kushner selv udgjorde en »pr-risiko« på grund af tilknytningen til Trump-familien på grund af ægteskabet med Ivanka Trump.

I sidste ende var det dog Mohammed bin Salman selv, der tvang investeringen igennem.

MBS-investeringsfonden har samlet set omkring 4.245 milliarder til rådighed.