Donald Trump er sur, meget sur over planerne, som nu også indbefatter et maleri af Black Lives Matter på gaden ud for hans højhus, Trump Tower, på Manhattan i New York.

Han giver New Yorks borgmester, Bill de Blasio, skylden og skriver i et af sine notoriske tweets, at 'han ønsker at male den smukke Fifth Avenue, lige foran Trump Tower/Tiffany, med et stort gult Black Lives Matter-skilt'.

'Svin i et tæppe, rist dem som bacon', der refererer til at dræbe politiet, er deres sang. New York City-politiet er rasende!' lyder det i tweetet.

Den sang, som præsidenten refererer til, har ikke været almindelig ved protesterne siden George Floyds drab i sidste måned.

Told that @NYCMayor Bill de Blasio wants to paint the fabled & beautiful Fifth Avenue, right in front of Trump Tower/Tiffany, with a big yellow Black Lives Matter sign. “Pigs in a Blanket, Fry ‘Em Like Bacon”, referring to killing Police, is their chant. NYC Police are furious! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2020

Svaret kom straks fra de Blasio i et tweet til den amerikanske præsident: 'Kun folk med en syg tankegang kan få Black Lives Matter til et være lig med vold.

Det er en bevægelse, der anerkender og beskytter de sorte menneskers ret til livet. Ingen kan blive forbavset over, at det kan gøre dig utilpas.' Det skriver Sky News.

Bill de Blasio tilføjede: 'Byen gør et VIRKELIGT arbejde, for at hele den rift, der er opstået mellem politiet og samfundet – for lige bortset fra dig er vi ikke bange for at gøre arbejdet.'

De ansvarlige på rådhuset har onsdag sagt, at 'Black Lives Matter' skal males i farvestrålende gule bogstaver på gaden foran præsidentens højhus.

Only warped minds equate the words Black Lives Matter with violence.



It’s a movement to recognize and protect the lives of Black people.



Nobody’s surprised that makes you uncomfortable. https://t.co/9tXVxqqEEF — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 25, 2020

De Blasios talskvinde, Julia Arredondo, udtaler uden omsvøb: »Præsidenten er en skændsel for de værdier, vi sætter pris på i New York City.«

Hun tilføjede, at arbejdet med maleriet foran Trump Tower vil begynde i den kommende uge.

Trump selv boede i bygningen på Manhattan, indtil han blev præsident, men tilbagte de sidste mange år kun lidt tid der.