Trump-tilhængere vil have standset stemmeoptællingen, mens Biden-tilhængere protesterer mod optællingsstop.

Der er onsdag demonstrationer i en række amerikanske byer efter tirsdagens præsidentvalg. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det foreløbige valgresultat er langt tættere end forventet og beskyldninger om valgsvindel har ført til frygt for vold og optøjer.

I Detroit har en stor gruppe Trump-tilhængere samlet sig foran et valglokale.

Demonstranterne råber "stop med at tælle" og har forsøgt at bryde ind i lokalet. Amerikanske medier beskriver, at der er en hektisk stemning ude foran lokalet.

Onsdag har der også været demonstrationer i byer som Seattle, Philadelphia, Washington og New York.

Der er endnu ikke nogen meldinger om sårede i forbindelse med demonstrationerne.

I Chicago har flere demonstranter samlet sig på gaden og foran byens Trump Tower.

Demonstranterne lyser med mobiltelefoner og lommelygter for at symbolisere deres utilfredshed med Trump-lejrens forsøg på at standse optællingen af stemmer i flere vigtige svingstater, herunder Georgia, Pennsylvania og Michigan.

I Philadelphia samlede omkring 200 demonstranter sig onsdag eftermiddag i en protest, de betegnede som "et forsvar for demokratiet". Gruppen bestod af fagforeninger, klimabevægelser og andre.

