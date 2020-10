Tusinder af Donald Trump-tilhængere er det seneste døgn gået på gaden flere i steder i USA for at bakke op om deres kandidat, som lige nu er indlagt på et militærhospital med coronavirus.

Demonstrationerne er en offentlig opbakning til den sygdomsramte Trump, men er også en del af valgkampen, som skal afgøres om præcis en måned, når amerikanerne skal vælge mellem Joe Biden og Donald Trump. Og det går ikke stille for sig.

Flere steder er Trump-demonstrationerne endt i vold.

Et godt eksempel er en video, som det seneste døgn er delt titusinder af gange i USA.

Den viser en episode, som lørdag udspillede sig i Denton, Texas, hvor en moddemonstrant til Trump-tilhængerne havde stillet sig op foran det lokale supermarked med en selfiestang.

På den sad en telefon, der spillede en rapsang med titlen 'Fuck Donald Trump'.

I videoen ser man, hvordan to mænd iført Trump-tøj og kasketter går hen til manden med selfie-stangen og er relativt ophidsede.

En af de to Trump-tilhængere, en 44-årig mand ved navn Jason Lata, truer med at 'smadre ham' og 'æde hans ansigt', hvis ikke han slukker for sangen.

Stillbillede fra voldsvideoen Foto: Twitter

Da moddemonstranten ikke adlyder, bliver han slået i asfalten af en knytnæve midt i ansigtet.

Offeret har det efter sigende godt, selv om City of Denton News efterfølgende har kunnet fortælle, at han fik smadret en tand og fik et sår under det ene øje af knytnæveslaget.

Gerningsmanden, Jason Lata, blev efterfølgende eftersøgt af politiet, der senere har meldt ud, at det har anholdt ham og sigtet ham for vold.

Han skal betale 15.000 dollar i kaution – svarende til godt 95.000 kroner – hvis han skal på fri fod, oplyser politiet i Denton på Twitter.

En lang kortege af biler i Ohio var en del af en Trump-demonstration. Her lød der pludselig skud. Foto: MEGAN JELINGER

Tidligere lørdag gik det også helt galt til en anden Trump-demonstration i Ohio.

Her kørte en kortege af biler – tusinder var mødt op – med Trump-skilte og amerikanske flag af sted for at støtte Trump, da der pludselig lød skud.

En 58-årig mand ved navn Todd Crawford skød efter en anden bil på vejen. Angiveligt ind gennem vinduet. Et skænderi var gået forud.

Efter en stor politiindsats overgav manden sig til politiet, skriver Fox News, og han er nu sigtet i sagen.

Trump-demonstranter på gaden i Florida Foto: APU GOMES



Også i Beverly Hills gik det tilsyneladende galt lørdag, da Trump-demonstranter løb ind i moddemonstranter, skriver LA Times.

Her blev to mænd fra Trump-demonstrationen, den ene med en Trump-kasket på, anholdt og sigtet for vold, som skulle være begået mod demonstranter med Black Lives Matter-skilte ved Beverly Gardens Park.

Og det er ikke kun Trump-tilhængerne, der har været voldelige, skriver Washington Examiner.

I Washington DC var der også Trump-demonstranter på gaden lørdag, og her blev de mødt af en moddemonstration bestående af Black Lives Matter-bevægelsen.

Trump-tilhængere i Staten Island, New York, lørdag. Foto: ANDREW KELLY

Her var det demonstranterne for Black Lives Matter, der endte med at komme i slagsmål – dog med ordensmagten, der var mødt op for at holde de to demonstrationer adskilt.

Mange andre steder er Trump-demonstrationerne dog tilsyneladende foregået i ro og orden – og med stort fremmøde.

I Florida sejlede en kortege af både lørdag af sted med støttebeskeder til Trump og amerikanske flag.

Og fra Staten Island i New York er der billeder af demonstranter, der beder for Trump.

Trump-støtter på vandet i Florida Foto: CHANDAN KHANNA

Og hvis Trump selv har mulighed for se ud ad vinduet på Walter Reed Military Hospital, hvor han lige nu befinder sig, vil han se demonstranter, der støtter ham.

De har taget opstilling foran hospitalet, men det har anti-Trump-demonstranter også. Her er der dog endnu ikke meldinger om sammenstød.