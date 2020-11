Langt de fleste valgsteder er lukket, hvorfor amerikanerne nu kun kan vente på resultat. I mellemtiden bruger en række Trump-tilhængere tiden på at stimle sammen – med stor opmærksomhed fra ordensmagten, der frygter optøjer.

Det beretter B.T.s journalist fra et stemningsfyldt Los Angeles, Californien.

»Det er særligt i bydelene Beverly Hills, West Hollywood og downtown, at myndighederne og lokale laver ballade,« lyder det fra journalist Sara Madsen:

»Det er ofte sket før. Og ikke mindst henover sommeren med Black Lives Matter-optøjerne. Myndighederne står klar, butiksejerne er bange for at blive plyndret, og det hele bidrager til en anspændt stemning.«

Seneste melding – omkring 05.30 dansk tid – lyder, at politiet har opløst enkelte forsamlinger, men ellers foregår det roligt.

Ikke desto mindre tager politiet ingen chancer – for stemningen er intens blandt borgerne i Los Angeles.

Det har danske Anne-Grethe Krogh Nielsen, der bor i i det sydcaliforniske Orange County, beskrevet over for B.T.

»Jeg har været her i 12 år og har i hvert fald aldrig før oplevet et USA så opdelt, som det er nu. Det er ubehageligt, man ikke kan tale sammen og udveksle meninger. Førhen var der grundlæggende respekt for forskelligheden. Det er der ikke mere, og det er trist.«

Også blandt butiksejere frygter man optøjerne, fortalte Jannik Olander tidligere på valgdagen.

»Jeg tror, der kommer en uges tid med uroligheder både her og på Rodeo Drive, hvor de dyre butikker ligger. Det var dér, de kom sidst, og vi kan risikere, at de kommer igen.«

»I kæmpe bander på hundred- eller tusindvis af mennesker,« siger Jannik Olander.