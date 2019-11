Trods modstand fra Kina har Donald Trump sat sin underskrift på en lov, der støtter demonstranter i Hongkong.

USA's præsident, Donald Trump, har onsdag underskrevet en lov, der støtter demonstranterne i Hongkong.

Det sker på trods af vrede indvendinger fra Kina.

Underskriften fra Trump kommer, efter at lovteksten, der skal sikre Hongkongs suverænitet og sikkerhed, er blevet godkendt i både Repræsentanternes Hus og Senatet.

I lovteksten står der blandt andet, at USA mindst en gang om året skal kontrollere, at Hongkong har nok autonomi, til at USA vil indgå særlige handelsaftaler med lokalregeringen.

Samtidig omfatter loven sanktioner mod embedsmænd, der krænker menneskerettighederne i Hongkong.

Loven kommer midt i en krisetid i Hongkong, hvor voldsomme protester har skabt kaos i byen i månedsvis.

Donald Trump har også underskrevet en anden lov onsdag. Den forbyder eksport af "ammunition, der har til formål at kontrollere en folkemængde", til Hongkong. Det vil blandt andet sige tåregas, peberspray, gummikugler og stødpistoler.

- Jeg underskrev disse lovforslag af respekt for præsident Xi (Kinas præsident, Xi Jinping, red.), Kina og befolkningen i Hongkong.

- Lovene er vedtaget i håb om, at ledere og repræsentanter for Kina og Hongkong vil være i stand til i al venskabelighed at finde en løsning på deres forskelligheder, udtaler Donald Trump i en erklæring.

Den amerikanske præsident tilføjer, at han håber, at en afklaring kan føre til "langvarig fred og velstand for alle".

Demonstranterne er vrede over det, de ser som kinesisk indblanding i de friheder, der blev lovet Hongkong, da byen blev overdraget til Kina fra Storbritannien.

Mandag indkaldte udenrigsministeriet i Kina USA's ambassadør i landet til en samtale, efter at Kongressen havde vedtaget loven.

Den amerikanske ambassadør, Terry Branstad, blev i samtalen med viceudenrigsminister Zheng Zeguang informeret om, at enten bliver loven droppet, eller også må USA "tage alle konsekvenserne".

Zheng understregede, at Hongkong er en del af Kina, og forhold i Hongkong er derfor udelukkende et indre kinesisk anliggende, som USA skal blande sig uden om.

Det har indtil onsdag været uvist, om Donald Trump ville underskrive eller nedlægge veto mod den nye lovgivning.

Trump forsøger således i øjeblikket at indgå en handelsaftale med Kina. En aftale, han har gjort til en af sine topprioriteter forud for præsidentvalget i USA næste år.

/ritzau/Reuters