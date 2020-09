Manden, der i 2016 skabte 'Make America Great Again'-kampagnen og derved grundlagde Donald Trumps sti mod posten som amerikansk præsident, er nu tvangsindlagt på psykiatrisk afdeling.

Ved adskillige vælgermøder, som B.T. har dækket, var det Brad Parscale, der fik æren af at introducere præsidenten til de titusinder af begejstrede vælgere.

Donald Trump takkede derefter med ord som »Brad er min stjerne. Brad er en sand patriot.«

Men i weekenden blev den over to meter høje Trump-stjerne reduceret til 'en desperat mand, der vil tage sit eget liv'.

Trump-manager Brad Parscale på toppen af sin karriere i 2018. Det var Parscale, der ved mange vælgermøder introducerede præsidenten til fansene. Foto: SAUL LOEB - AFP Vis mere Trump-manager Brad Parscale på toppen af sin karriere i 2018. Det var Parscale, der ved mange vælgermøder introducerede præsidenten til fansene. Foto: SAUL LOEB - AFP

Sådan lød det i hvert fald i politiets radio, efter Parscales hustru havde kontaktet alarmcentralen, og både politi og ambulancefolk trådte sømmet i bund for at nå ud til Brad Parscales luksusadresse i Fort Lauderdale, Florida, før det var for sent.

Her havde Donald Trumps forhenværende kampagnemanager barrikaderet sig i en af luksusvillaens mange stuer. Med sig bag de låste døre havde Brad Parscale ifølge hustruen adskillige skarpladte våben. Og han var med konens ord 'desperat'.

Efter flere timers forhandling via mobiltelefon, hvor Brad Parscale var i den ene ende og politiets krisepsykolog i den anden, indvilgede Parscale i at lægge våbnene fra sig og komme ud til ordensmagten og den mere og mere desperate hustru.

Ifølge radiostationen NPR er Brad Parscale nu tvangsindlagt til observation i tre døgn med diagnosen 'deprimeret og til fare for eget liv'.

Brad Parscale sammen med Lara Trump, præsidentens svigerdatter. Foto: ERIK S. LESSER - EPA Vis mere Brad Parscale sammen med Lara Trump, præsidentens svigerdatter. Foto: ERIK S. LESSER - EPA

Ifølge NPR startede Brad Parscales nedtur, da Donald Trump i marts degraderede sin tidligere kampagnemanager til 'it-chef'.

Ved et vælgermøde i Oklahoma, også i marts, havde Brad Parscale begejstret erklæret, at over en million mennesker havde forsøgt få billet til det kontroversielle indendørs vælgermøde – hvor coronakrisen lige var begyndt.

Realiteten var dog en helt anden. Via en hemmelig internetkampagne havde teenagere fra hele verden nemlig snydt Trump-kampagnen ved at ansøge om billetter, de aldrig havde planer om at bruge. Resultatet var en halvtom sal og en ydmyget og rasende præsident.

Syndebukken blev Brad Parscale, der efterfølgende måtte erkende, at det gamle udtryk 'højt at flyve, dybt at falde' talte sandt.

Donald Trump har endnu ikke reageret på Brad Parscales tvangsindlæggelse. Foto: SHAWN THEW Vis mere Donald Trump har endnu ikke reageret på Brad Parscales tvangsindlæggelse. Foto: SHAWN THEW

Som dug for solen forsvandt den 45-årige computer-troldmand og Trump-stjerne fra kampagnebilledet.

Ifølge New York Times havde Trump-samarbejdet dog gjort Brad Parscale til en rig mand. Han fik angiveligt noget nær 450 millioner kroner for sin indsats på MAGA-kampagnen.

Men weekendens tragiske selvmordsforsøg understregede, at pengene i sig selv ikke gjorde Parscale til en lykkelig mand.

Donald Trump har endnu ikke reageret på nyheden om Brad Parscales nedtur og tvangsindlæggelse.

Højt at flyve. En selvsikker Brad Parscale side om side med præsidentens svigersøn og seniorrådgiver, Jared Kushner. Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Højt at flyve. En selvsikker Brad Parscale side om side med præsidentens svigersøn og seniorrådgiver, Jared Kushner. Foto: JONATHAN ERNST

Det amerikanske præsidentvalg finder sted 3. november. Den første direkte tv-debat fandt sted natten til onsdag dansk tid.