Det er ikke meget offentligheden har set til USAs ekspræsident Donald Trump, men lørdag var han i fokus.

For da Trump ankom til en Mixed Martial Arts kamp, bedre kendt som MMA, i Las Vegas 10. juli, var alle blikke rette mod ham.

Sådan beskriver Reuters og USA today begivenheden.

Den tidligere præsident skulle overvære kampen mellem Conor McGregor og Dustin Poirier og ankom til kampen med et jublende publikum omkring sig, hvor størstedelen var glade for at se Trump. De kom endda med tilråb som ‘U-S-A’.

Der var også folk, der buhede, men de blev hurtigt overdøvet af de glade tilråb.

Donald Trump blev kort efter sin ankomst til T-Mobile Arena eskorteret til en plads nær den ottekantede arena, hvor MMA-kampen skulle udspille sig.



Lige som Trumps tilstedeværelse, gik kampen heller ikke stille for sig.

Dustin Poirier endte med at vinde over Conor McGregor efter en teknisk knockout en såkaldt TKO i første runde, hvor det så ud til, at McGregor enten havde brækket sin fod eller ankel.

LAS VEGAS, NEVADA - JULY 10: Conor McGregor of Ireland lands a knee on Dustin Poirier in the first round in their lightweight bout during UFC 264: Poirier v McGregor 3 at T-Mobile Arena on July 10, 2021 in Las Vegas, Nevada. Stacy Revere/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Foto: Stacy Revere Vis mere LAS VEGAS, NEVADA - JULY 10: Conor McGregor of Ireland lands a knee on Dustin Poirier in the first round in their lightweight bout during UFC 264: Poirier v McGregor 3 at T-Mobile Arena on July 10, 2021 in Las Vegas, Nevada. Stacy Revere/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Foto: Stacy Revere

MMA-kæmperen står til at skulle opereres lyder meldingen søndag fra UFC-præsidenten Dana White (Ultimate Fighting Championship, red.)