USA's præsident anser det for usandsynligt, at udfaldet af valget i november vil være klar kort tid efter.

USA's præsident, Donald Trump, advarer om, at det på grund af mange brevstemmer kan vare lang tid, før det endelige resultat af præsidentvalget den 3. november kendes.

Det siger han i en tale fredag.

Trump anser det for usandsynligt, at afstemningsresultatet vil være klar på selve valgaftenen eller dagen efter.

- Det vil vare uger, måneder, tror jeg, før vi kender udfaldet af dette valg, siger han.

Som en konsekvens af coronapandemien forventes omkring 50 millioner vælgere at brevstemme.

- Vi er ikke forberedte på det - 51 millioner brevstemmer. Det vil være meget flovt for nationen, og det er et meget alvorligt problem for et demokrati, siger han.

Republikaneren Trump, som i meningsmålinger får lavere opbakning end udfordreren Joe Biden, har tidligere hævdet, at Demokraterne har forsøgt at fremme en ordning om, at alle vælgere skal brevstemme.

Hensigten med det skulle ifølge Trump være, at Demokraterne dermed kunne manipulere med valgresultatet.

Bill Evania, en højtstående embedsmand, der skal være med til at sikre, at valget forløber efter bogen, fortalte onsdag, at hans største bekymring er, at fremmede magter vil forsøge at blande sig i optællingen af stemmerne i dagene efter 3. november.

Ifølge Evania, der er leder af USA's føderale kontraspionage- og sikkerhedstjeneste, NCSC, kan eksterne aktører foretage dataangreb mod den infrastruktur, der er opbygget til at modtage, optælle og videresende stemmerne.

- Vi er nødt til at forberede os på, at valget ikke bliver afgjort den 3. november, sagde han.

- Jeg er bekymret for ransomware-angreb og cyberangreb. Jeg er bekymret for muligheden for indblanding til november - den 3. og 4. og hele resten af november, sagde han.

/ritzau/AFP