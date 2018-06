Vi har intet imod kun at være seks, hvis det skulle blive nødvendigt, siger Macron om Trumps enegang i G7.

København. Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger, at de øvrige G7-ledere ikke må være bange for at indgå aftaler uden USA's præsident, Donald Trump.

På topmødet for lederne af de syv største industrilande i G7-gruppen, der indleder møder fredag i Ottawa i Canada, står Trump til at blive isoleret efter en række upopulære beslutninger.

- De andre G7-lande må ikke være bange for at indgå aftaler uden Trump, selv om det selvfølgelig altid er bedst med enstemmighed, siger den franske præsident, som torsdag arrangerede et møde for de europæiske ledere i G7-gruppen, så de kunne koordinere deres tilgang til forhandlingerne.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og EU's præsident, Donald Tusk, deltager også i G7-topmødet.

Macron anses for at være den, som har fået det bedste personlige forhold til Trump, selv om der har været flere udmeldinger i den seneste tid, som kan have været belastende for deres relation.

- Der vil være temaer, hvor den amerikanske præsident ikke er helt synkroniseret med de andre. Jeg tænker selvfølgelig på klimaændringer og handel, siger Macron, som torsdag holdt et fælles pressemøde med den canadiske vært for topmødet, premierminister Justin Trudeau.

- Vort fælles mål er at forsøg at finde en tekst, som kan underskrives af alle. Når det er sagt, er jeg enig med det Trudeau i, at ønsket om at underskrive en fælles G7-erklæring ikke må veje tungere end behovet for at være omhyggelig med indholdet, siger den franske præsident.

- Vi europæere og japanerne er ikke indstillet på at opgive alt for at få Trumps underskrift. Det ville være en fejl, konstaterer Macron, som også siger, at "vi har ikke noget imod kun at være seks, hvis det skulle blive nødvendigt".

Macron sagde også, at ingen leder sidder for evigt.

I forberedelserne til topmødet har de store europæiske lande samt Canada og Japan udtrykt stor vrede over, at USA har indført straftold på stål og aluminium fra 1. juni mod en række lande.

