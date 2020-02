Når Donald Trump tirsdag aften går på talerstolen for at levere sin fjerde State of the Union-tale, bliver det med et smil uden lige.

Det kunne nemlig ikke gå bedre for USAs 45. præsident.

Først fejlede rigsretssagen, som demokraterne satte på benene. Natten til tirsdag endte demokraternes første primærvalg i staten Iowa som en pinlig skandale uden resultat. Og i timerne op til Trumps tale fløj det amerikanske aktiemarked (DOW) som reaktion helt op i det grønne felt med godt 500 point.

»Det her minder mig om, hvorfor demokraterne ikke magter Det Hvide Hus. Det går fantastisk. Keep America Great'.«

Donald Trump står stærkere end nogensinde. Foto: SAUL LOEB - AFP Vis mere Donald Trump står stærkere end nogensinde. Foto: SAUL LOEB - AFP

Sådan lød bare én af Trumps godt 300 tweets siden weekenden.

Og ifølge avisen Wall Street Journal er Donald Trump mere populær end nogensinde før.

»Præsidentens kernevælgere er kun blevet endnu mere overbevist. Moderate demokrater er skuffede over de socialistiske toner, de hører fra deres parti og flere af partiets spidskandidater. Og selvom den højere middelklasse officielt rynker på næsen over nogle af Trumps politiske tiltag, så er det i den lange ende økonomien, der taler højest. Og med et aktiemarkede som dette, så er Donald Trump godt på vej imod et spektakulært genvalg 3. november,« skriver Wall Street Journal.

Og selvom det går specielt godt lige nu, så er præsidentens popularitet ifølge Gallup ikke noget helt nyt.

Wall Street elsker Donald Trump. Foto: JOHN MOORE - AFP Vis mere Wall Street elsker Donald Trump. Foto: JOHN MOORE - AFP

Således offentliggjorde bureauet tirsdag eftermiddag en meningsmåling, hvori 49 procent af den amerikanske befolkning nu mener, at Donald Trump klarer præsidentjobbet godt. Det er en fremgang på hele 11 procent i forholdt til sidste år på samme tid.

Det er desuden personlig Gallup-rekord for præsident Trump Og ifølge undersøgelsen er vælgerne specielt godt tilfredse på fire områder: Lav arbejdsløshed, USAs kamp imod terrorister, økonomien og Donald Trumps fortsatte handelskrig imod Kina.

»Præsidenten må nærmest føle sig fuldstændig skudsikker. For ham må alt dette være som en triumf. Og jeg er sikker på, at denne selvsikkerhed vil smitte af på State of the Union'-talen,« siger New York Times-journalist Peter Baker til tv-kanalen MSNBC.

Ifølge Det Hvide Hus vil Trumps tale have en 'positiv tone'. Og alene dét bør ifølge noge iagttagere skræmme hans politiske modstandere.

Det er selvfølgelig ikke alle amerikanske vælgere, der elsker Donald Trump. Foto: ERIN SCOTT - Reuters Vis mere Det er selvfølgelig ikke alle amerikanske vælgere, der elsker Donald Trump. Foto: ERIN SCOTT - Reuters

»Mens rigsretssagen imod Bill Clinton var igang, gav præsidenten med mest flammende og positive tale i mands minde. Og det var en total ydmygelse for de republikanske kongresmedlemmer, der var tvunget til at lytte og være tilstede. Deres sag havde fejlet. Og sådan kan det også føles for demokraterne i dag. Mens Trump foran millioner af tv-seere taler om, hvor fantastisk det går, så kan de demokratiske kongresmedlemmer sidde der og tænke på deres egne fejlslag,« siger den amerikanske radiovært og journalist Stephen Henderson til B.T..

Det demokratiske primærvalg fortsætter i næste uge i staten New Hampshire. Og selvom præsidenten ikke selv vil være tilstede, planlægger flere stedfortrædere (bl.a. Trumps voksne sønner) at lægge vejen forbi.