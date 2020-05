Klokken var ikke mere end otte om morgenen 20. juli 2001, da Lori Kaye Klausutis blev fundet på et kontor i Florida.

Liget af den unge kvinde lå på gulvet, da et par ankom til et møde i bygningen i Fort Walton Beach.

Hun blev kun 28 år gammel.

Selv om det snart er 20 år siden, at den unge kvinde fik et ildebefindende på grund af en uopdaget hjertesygdom, faldt om på kontoret og slog hovedet i et skrivebord, er hendes død pludselig blevet et varmt emne i den politiske debat i USA.

U.S. Republican presidential candidate Donald Trump jokes with host Joe Scarborough after an appearance on MSNBC's Morning Joe cable television show at Java Joe's CoffeeHouse in Des Moines, Iowa, January 15, 2016.

Politiet har for længst konkluderet, at Lori - trods sin unge alder - døde som følge af sygdom og tragiske omstændigheder, og at der intet mystisk er ved dødsfaldet.

Alligevel er selveste Donald Trump blevet nærmest besat af sagen den seneste tid.

Det er han, fordi Klausutis arbejdede for det daværende republikanske kongresmedlem, Joe Scarborough, som siden er blevet en af Trumps største kritikere.

I 2017 meldte Joe Scarborough sig ud af det republikanske parti i protest mod Donald Trump, og i dag er han vært på tv-programmet 'Morning Joe' på MSNBC. Her bruger han enhver given lejlighed til at lange ud efter præsidenten og hans håndtering af corona-pandemien.

FILE PHOTO: MSNBC's Joe Scarborough and Mika Brzezinski arrive for the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington, U.S. on April 25, 2015.

Det har fået Trump til at gå til modangreb på sin yndlingsmedie twitter.

Tidligere i maj skrev han ifølge Washington Post:

'Hvornår vil de genåbne den cold case om Psycho Joe Scarborough-sagen i Florida. Slap han afsted med mord? Det er der nogle, der tror.'

Næsten 100.000 amerikanere har indtil videre mistet livet til coronavirus.

A blow to her head? Body found under his desk? Left Congress suddenly? Big topic of discussion in Florida...and, he’s a Nut Job (with bad ratings). Keep digging, use forensic geniuses! https://t.co/UxbS5gZecd — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 24, 2020

Alligevel brugte præsidenten er stor del af sin weekend på at spille golf og skrive tweets.

Da Joe Scarborough bemærkede, at præsidenten spillede golf midt i krisen, fyrede Trump et nyt insinuerende tweet af sted.

'Havde hun fået et slag i hovedet? Lå hendes lig under hans skrivebord? Forlod han pludselig Kongressen? Stort diskussionsemne i Florida...og, han har et er skør (og har dårlige seertal). Grav videre og brug retsmedicinen, genier!' skrev Trump og gjorde sig altså direkte til talsmand for, at sagen om den unge kvindes død skal efterforskes på ny.

Familien til den afdøde kvinde siger til Washington Post, at de ikke ønsker at kommentere sagen. De frygter negative reaktioner på de sociale medier.

A lot of interest in this story about Psycho Joe Scarborough. So a young marathon runner just happened to faint in his office, hit her head on his desk, & die? I would think there is a lot more to this story than that? An affair? What about the so-called investigator? Read story! https://t.co/CjBXBXxoNS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 24, 2020

»Der er meget, vi gerne ville sige, men det kan vi ikke,« siger Colin Kelly, Klausutis' svoger, til avisen.

Scarborough befandt sig flere tusinde kilometer væk i Washington, den dag den unge kvinde døde.

Både han og hans hustru, Mika Brzezinski, som også er tv-vært, har udtrykt deres vrede over Trumps fokus på sagen. De mener, at præsidentens falske anklager går værst ud over den sørgende familie.

Mika Brzezinski har kaldt Trump for en 'ondskabsfuld, syg og væmmelig person' og siger, at han bruger episoden til at aflede befolkningens opmærksomhed på coronavirussen.