Mens det trækker op til tordenvejr i den amerikanske hovedstad, Washington D.C. og Donald Trump officielt flytter til solskinsstaten Florida, er amerikansk politik splittet som aldrig før.

Godt 50 procent vælgerbefolkningen mener således, at Trump bør afsættes for sit påståede magtmisbrug. De andre 50 procent af vælgerbefolkningen synes derimod, at al snak om rigsretssag og eventuel fyring fra præsidentposten blot er en 'heksejagt'.

Og samme polariseret deling finder Gallup og CNN i en nye meningsmåling, når spørgsmålet blot lyder: 'Hvordan klarer Donald Trump jobbet som præsident.

50 procent siger 'udmærket', mens de andre 50 procent siger 'utilfredsstillende'. Ingen plads til kompromis.

Unge Trump-fans i Columbus, Ohio. Foto: MEGAN JELINGER - AFP Vis mere Unge Trump-fans i Columbus, Ohio. Foto: MEGAN JELINGER - AFP

»Lige siden Ronald Reagan var præsident i 80'erne, har USAs været splittet ned langs midten. Men vores land har aldrig været så polariseret som det er nu. Ingen lytter til modparten. Alle gemmer sig i deres egne skyttegrave,« siger journalist Frank Bruni fra avisen The New York Times.

Ifølge Bruni ser den amerikanske virkelighed således ud: Enten holder man som amerikansk vælger med det demokratiske parti eller også holder man 100 procent med det republikanske parti. Der er ingen plads til kompromis.

Og den samme tendens var tydelig, da Repræsentanternes Hus (halvdelen af den amerikanske kongres) torsdag stemte om, hvorvidt man fortsat skal arbejde henimod en rigsretssag imod USAs 45. præsident, Donald J. Trump.

Således stemte 232 demokratiske medlemmer for, mens samtlige 194 republikanske medlemmer stemte imod. To demokratiske medlemmer valgte dog at stemme imod - sammen med republikanerne. Men det skyldes ene og alene, at de kommer fra distrikter, der er domineret af republikanske vælgere. Og at de således ville miste deres kongres-job, hvis de valgte den 'forkerte side'.

Torsdag vedtog et demokratisk flertal i Repræsentanternes Hus, at forberedelserne til en rigsretssag imod Donald Trump skal fortsætte. Foto: TOM BRENNER - Reuters. Vis mere Torsdag vedtog et demokratisk flertal i Repræsentanternes Hus, at forberedelserne til en rigsretssag imod Donald Trump skal fortsætte. Foto: TOM BRENNER - Reuters.

»Selve det amerikanske demokrati står på spil,« sagde den demokratiske leder Nancy Pelosi, efter Repræsentanternes Hus stemte for at fortsætter processen imod Donald Trump. Foto: TOM BRENNER Vis mere »Selve det amerikanske demokrati står på spil,« sagde den demokratiske leder Nancy Pelosi, efter Repræsentanternes Hus stemte for at fortsætter processen imod Donald Trump. Foto: TOM BRENNER

Torsdagens afstemning i Repræsentanternes Hus betyder, at processen henimod en rigsretssag imod Donald Trump fortsætter.

Når og hvis retssagen bliver en realitet, er det kongressens anden halvdel, senatet, der får det sidste ord.

I det amerikanske senat skal det demokratiske parti opnå et såkaldt 'super-flertal', på to tredjedele. Og det kan bliver svært med kun 45 demokratiske ud af i alt 100 medlemmer.

I et interview med CNN fastholder en talsmand for det republikanske flertal i Repræsentanternes Hus, at Trump ikke har gjort noget ulovligt.

Donald Trump fyrer op under sine tilhængere i Minneapolis, Minnesota. Foto: LEAH MILLIS - Reuters Vis mere Donald Trump fyrer op under sine tilhængere i Minneapolis, Minnesota. Foto: LEAH MILLIS - Reuters

Modsat advarer den demokratiske leder Nancy Pelosi, at det er selve det amerikanske demokrati, der står på spil.

Og midt i den politiske skyttegravskrig, afslører præsident Donald Trump, at han nu officielt flytter fra New York til solskinsstaten Florida.

New York har et solidt demokratiske flertal, mens Florida er tilsvarende republikansk domineret. Og via twitter forklarer Trump sin beslutning:

»Jeg værdsætter New York, men selvom jeg har betalt millioner i skat er jeg blevet behandlet meget ringe af statens politikere. Få er blevet behandlet værre.«

I protest imod New York flytter Donald Trump til Florida. Foto: Jim Bourg Vis mere I protest imod New York flytter Donald Trump til Florida. Foto: Jim Bourg

Som svar på Trumps Florida-tweet, skriver New Yorks guvernør Andrew Como på samme medie:

»I kan beholde ham, Florida. Trump betalte alligevel ingen skat her.«