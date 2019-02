Topmøde i Hanoi blev brat afbrudt, men begge parter ser frem til møder i fremtiden.

Præsident Donald Trump og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, afbrød torsdag meget brat deres topmøde i Hanoi, men den amerikanske præsident siger, at møder fortsætter i fremtiden.

Trump siger, at han afviste nordkoreanske krav om at ophæve sanktioner mod landet, men han understreger, at han sætter pris på den nordkoreanske leder. Han siger, at Nordkorea ikke vil genoptage atomprøvesprængninger.

- Kim sagde, at han ikke vil teste raketter eller missiler eller noget andet, som er knyttet til noget atomprogram, siger Trump.

- Der var en meget venlig stemning ved mødet. Der var ikke tale om, at man afbrød mødet i vrede, siger Trump, som ikke vil give noget bud på, hvornår han igen mødes med Kim Jong-un.

- Det var udenrigsminister Mike Pompeo, som mente, at det var bedst ikke at underskrive nogen aftaler, tilføjer den amerikanske præsident, som siger, at han "hellere vil gøre tingene rigtigt end hurtigt".

Pompeo siger, at USA havde håbet på lidt flere indrømmelser fra Nordkoreas leder.

Trump siger, at han kunne have underskrevet nogle aftaler, men at han han valgte at vente, indtil der foreligger en mere omfattende aftale.

Trump og den nordkoreanske leders bilkorteger forlod topmødet uden at der have været nogen underskrivelsesceremoni eller fælles pressekonference efter diskussioner bag lukkede døre. En planlagt arbejdsfrokost blev også annulleret.

Flere iagttagere siger, at det afbrudte topmøde er et politisk nederlag for Trump-administrationen.

Trump havde på vejen til topmødet med Kim sagt, at han "ikke havde travlt" med at forhandle en atomaftale på plads med Nordkorea.

Den amerikanske præsident har gentagne gange opfordret Nordkorea til at skrotte landets atom- og missilprogrammer.

Men Trump siger torsdag, at det først og fremmest er vigtigt, at de to lande får et godt forhold.

- Jeg mener, at det er vigtigt, at vi har et stærkt forhold. Når man har et godt forhold, kan der ske mange gode ting, siger Trump.

Topmødet i Hanoi er anden gang, de to ledere mødes. Donald Trump og Kim Jong-un mødtes første gang i juni 2017 i Singapore.

Dengang kom de frem til en svagt formuleret erklæring, der kortfattet omhandlede en atomvåbenfri koreansk halvø.

Diplomater kritiserede efterfølgende erklæringen for ikke at opstille en tidslinje og en verificering frem mod målet. Analytikere har derfor vurderet, at de to ledere denne gang var nødt til at blive mere konkrete.

/ritzau/AP