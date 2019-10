Begge er de iført mørkt jakkesæt, hvid skjorte og rødt slips. 'Stars and stripes' nålen har sin plads over venstre bryst.

Men så ophører sammenligningen mellem Trump og Obamas annoncering af en højprofileret terrorists død også.

For allerede inden Trump søndag åbner munden om Abu Bakr al-Baghdadis død, har han i bedste showman-stil klart kommunikeret, at han er 'commander in chief'.

»Læg mærke til baggrunden,« siger ekspert i amerikansk politik Philip Chr. Ulrich fra Kongressen.com.

Da Præsident Obama den 1. maj 2011 anoncerede Osama Bin Laden død skete det nøgternt på en lang gang, uden stærke symboler i baggrunden. Foto: CHRIS KLEPONIS Vis mere Da Præsident Obama den 1. maj 2011 anoncerede Osama Bin Laden død skete det nøgternt på en lang gang, uden stærke symboler i baggrunden. Foto: CHRIS KLEPONIS

Da Obama i 1. maj 2011 annoncerede Osama Bin Ladens død, skete det på en lang gang, uden betydelige symboler i baggrunden.

»Bag Trump ser vi samtlige flag fra amerikanske militæriske værn. Det er en klar iscenesættelse af, at han ser sig selv som den øverste militære leder: commander in chief,« siger Philip Chr. Ulrich.

Ja, faktisk allerede, da Trump i nat udsendte et tweet med teksten: 'Noget meget stort er lige sket!', lagde han op til en helt anden storytelling, end sin forgængers indkaldelse til et pressemøde for godt otte år siden: en helt traditionel pressemeddelelse fra Det Hvide Hus.

»Det er showmanden, der er på,« siger Philip Chr. Ulric og fortsætter:

Præsident Donald Trump forklarer detaljerigt, hvordan Al-Baghdadi sprængte sig selv i luften med samtlige millitæriske værns flag bag sig. Foto: JIM WATSON Vis mere Præsident Donald Trump forklarer detaljerigt, hvordan Al-Baghdadi sprængte sig selv i luften med samtlige millitæriske værns flag bag sig. Foto: JIM WATSON

»Der er ingen tvivl om, at USA i mange år - også under Obama - har været den mest magtfulde militærmagt. Men Trump italesætter det hele tiden.«

Og det kommer ikke mindst til udtryk i Trumps meget beskrivende billeder af Abu Bakr al-Baghdadis sidste minutter.

Vi bliver taget med helt ned i tunnelen, hvor al-Baghdadi ifølge Trump til sidst springer sig selv og sine tre børn i luften.

'Han døde som en hund - som en kujon' og han 'klynkede, græd og skreg', lyder de beskrivende detaljer fra præsidenten.

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

»Det er en meget farverig beskrivelse, hvor han meget præcist fortæller, hvad der skete på jorden,« siger Philip Chr. Ulrich.

Og vi er dermed langt fra Obamas meget nøgterne udlægning af Osama Bin Ladens død, hvor man først senere fik at vide, hvad der præcist var sket i huset.

Philip Chr. Ulrich er ikke i tvivl om, at Trump med sin særlige retorik henvender sig meget direkte til sit hjemlige publikum.

Skulle nogen være i tvivl, så er den amerikanske valgkamp i gang.

»Og Trump får lov at vise sig som den commander in chief, der lovede at være hård mod IS,« siger Philip Chr. Ulrich.

Men hans nedladende ord om den faldne terrorist spiller også en anden vigtig rolle.

»Det er helt klart propaganda, når han taler så meget om, hvordan al-Baghdadi klynkede;« siger han og fortsætter:

»Der er historisk ikke noget unormalt i, at man taler ned om sin fjende, men det er atypisk for en amerikansk præsident.«