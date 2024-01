I hvert fald én person i Trump-familien drømmer om scenariet.

»Jeg ville elske at se det ske,« som Donald Trump Jr. udtrykker det.

I et interview med Newsmax sætter Donald Trumps ældste søn – ifølge The Hill – ord på, hvem der potentielt set kunne ende med at stille op som farens mulige vicepræsident, hvis han som ventet bliver den republikanske kandidat.

Her bringer Donald Trump Jr. således en berygtet og berømt tidligere vært hos Fox News i spil: Tucker Carlson. Og lidt mere end det.

»Det vil helt sikkert være i spil, ikke?« lyder det fra sønnike, da han direkte bliver spurgt ind til rygterne, der længe har floreret.

Tucker Carlson var i årevis den mest kendte tv-vært i USA, indtil han sidste år blev fyret fra Fox News.

Det skete, efter at tv-selskabet havde tabt en retssag og mange milliarder af kroner, fordi blandt andre Tucker Carlson havde videregive Donald Trumps løgne om det stjålne præsidentvalg i 2020 – mod bedre vidende, lød anklagen.

I de senere år er journalisten mange gange set hænge ud med den tidligere præsident, der da også har stillet op til interview hos Tucker Carlson, der siden fyringen har etableret sin egen lille streamingtjeneste.

»De er på meget venskabelig fod. Jeg tror, at de nærmest er enige om alt,« siger Donald Trump Jr. til Newsmax om forholdet mellem faren og den tidligere Fox-vært.

Som han konkluderer i forhold til et Trump/Carlson-makkerskab i kampen om Det Hvide Hus:

»Det ville helt sikkert være en stærk udfordrer,« siger han.

I samme ombæring nævner Donald Trump Jr. dog også andre muligheder til posten som vicepræsidentkandidat: Ron DeSantis, Ben Carson, J.D. Vance.

»Det skal være nogen, der er helt på linje (med Donald Trump, red.), og det skal samtidig være én, der er aggressiv. Der er virkelig behov for en fighter,« siger han.

Til gengæld har Donald Trump Jr. ikke meget til overs for Nikki Haley, der sammen med førnævnte Ron DeSantis er eneste reelle udfordrer tilbage i det republikanske kapløb mod præsidentkandidatposten.

»Jeg ville gøre, hvad som helst for, at det ikke blev Nikki Haley. Jeg tror overhovedet ikke, at det er en mulighed, hvilket i hvert fald er min mening. Jeg tager dog ikke beslutningerne,« siger den ældste Trump-søn.

Donald Trump vandt tidligere i denne uge på overbevisende vis første afstemning om at blive republikansk præsidentkandidat. Det skete i Iowa.