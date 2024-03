Donald Trump, der søger penge til at blive genvalgt som USAs præsident, mødtes søndag med Elon Musk.

Med til mødet skal også have været flere republikanske donorer, oplyser anonyme kilder til The New York Times.

Elon Musk, der er grundlægger og ejer af både Tesla og SpaceX er en af verdens rigeste mænd. Han har for nylig kritiseret Biden på sit eget sociale medie, X, men han afviser onsdag at ville donere penge til hverken den ene eller anden præsidentkandidat.

»Bare for at gøre det helt klart,« skriver han i et tweet, »jeg vil ikke donere penge til nogen af USAs præsidentkandidater.«

Just to be super clear, I am not donating money to either candidate for US President — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2024

Trump ventes at blive Republikanernes kandidat, der skal kæmpe mod nuværende præsident, Joe Biden fra Demokraterne, ved valget i september.

CNBC bemærker, at Musk kan støtte kandidaterne på andre måder end ved blot at donere penge direkte til dem: det kunne for eksempel være ved at donere penge til politiske komiteer, der støtter dem, skriver mediet.

Musk har før doneret penge til politiske komiteer, der støtter både Republikanerne og Demokraterne.

I den senere tid har tech-iværksætteren, der ifølge Forbes er god for omkring 1300 milliarder kroner, udtalt sig kritisk om Demokraterne og blandt andet opfordret vælgere til at stemme på en republikansk kongres.