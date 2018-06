Dagsordnen for dagens topmøde mellem USA og Nordkorea forventes primært at handle om atomnedrustning.

Singapore. USA's præsident, Donald Trump, er stået tidligt op tirsdag. Få timer inden sit historiske topmøde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i Singapore er Trump atter aktiv på sit foretrukne sociale medie, Twitter.

Her giver præsidenten udtryk for, at verden snart vil få at vide, om en "ordentlig aftale" kan komme i hus. Det sker med henvisning til en aftale om atomnedrustning på den koreanske halvø.

- Møder mellem stabe og repræsentanter går godt og hurtigt ... Men i sidste ende er det egentlig lige meget. Vi vil alle snart vide, hvorvidt en ordentlig aftale - i modsætning til tidligere aftaler - kan ske, skriver Trump.

- At jeg har et møde er et stort nederlag for USA, siger haderne og taberne. Vi har vores gidsler, test og undersøgelser, og alle vores missilaffyringer er stoppet. Alle disse eksperter, som fra starten har sagt, at jeg tager fejl, har intet andet at sige. Vi klarer os fint, skriver han videre.

Dagsordenen for mødet mellem de to ledere ventes især at kredse om at fjerne alle atomvåben på den koreanske halvø. Men en officiel køreplan for mødet foreligger ikke.

Det Hvide Hus oplyste for knap en uge siden, at mødet ventes at begynde klokken ni om morgenen lokal tid. Det svarer til klokken tre om natten dansk tid.

Ifølge en embedsmand fra den amerikanske centraladministration vil tirsdagens møde blive indledt med en samtale kun mellem de to statsledere og deres tolke.

Herefter bliver mødet udvidet med parternes rådgivere.

I en erklæring mandag hed det, at forhandlingerne skrider hurtigere frem end ventet. Derfor forlader Trump allerede Singapore igen tirsdag aften klokken otte lokal tid i stedet for onsdag morgen som tidligere planlagt.

Tirsdagens møde er henlagt til luksushotellet Capella på Sentosa, der er en ø ud for havnen i Singapore.

Før afrejsen til Singapore sagde Donald Trump, at han var på en "fredsmission". Men han sagde også, at Kim Jong-un kun får denne ene chance.

