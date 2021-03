Under et bryllup afholdt på Mar-A-Lago Club, der er ejet af Donald Trump, formåede selvsamme Trump at gribe mikrofonen og holde en tale.

En tale der ikke handlede om det nygifte par, men om at svine Joe Biden og hans politik til.

Det viser en video offentliggjort af TMZ.

I videoen ses Donald Trump iført smoking med mikrofonen ved det lykkelige nygifte par John og Megan Arrigos bryllup.

»Savner I mig endnu?«, sagde den tidligere præsident til gæsterne, inden han begyndte at tale om forholdet til Iran og krisen ved grænsen mellem USA og Mexico.

»Grænsen er ikke god. Det er faktisk den værste nogensinde. Hvad der sker med børnene … De lever i elendighed,« sagde Trump til gæsterne ved brylluppet.

Udtalelsen kommer efter at Ted Cruz, senator i Texas, offentliggjorde en video, der viser 'umenneskelige' forhold i det, han kalder 'Biden-bure' ved grænsen. Videoen viser børn på jorden med Mylar-tæpper, der er klemt inde i små rum.

Trump sagde derudover, at situationen ved grænsen er 'farlig' og at grænsepolitiet har fået til opgave at have et 'umuligt job' under Biden.

Ekspræsidenten kommenterede også på valget i 2020, som han fortsat mener, at han vandt.

»De sagde 'få 66 millioner stemmer, og valget er slut'. Altså, jeg fik 75 millioner stemmer. Ingen har nogensinde fået det,« sagde Trump.