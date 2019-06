Til et vælgermøde i Florida har Donald Trump officielt taget hul på sin valgkamp frem mod valget i 2020.

USA's præsident, Donald Trump, har natten til onsdag officielt skudt sin valgkamp forud for præsidentvalget i 2020 i gang.

Det sker til et stort vælgermøde i Orlando, Florida.

I sin tale langer præsidenten blandt andet ud efter de tilstedeværende "fake news medier", som ifølge Trump sidder klar til at skrive løgne om ham.

- Der sidder en masse fake news-medier deromme, siger Trump og peger på det sted i salen, hvor medierne er placeret.

Det får de fremmødte til at buhe højt og råbe "CNN sucks".

Trump siger også, at præsidentvalget i 2016 var et "afgørende øjeblik" i USA's historie, og at landets økonomi aldrig har været bedre.

Trump-administrationen har vendt bunden i vejret på "et korrupt og ødelagt politisk etablissement" og genopbygget regeringen "for og med folket", lyder det fra Donald Trump.

Det er dog ikke korrekt, påpeger aviserne The Guardian og The Washington Post. Tidligere på året kortlagde sidstnævnte avis, at mere end 350 personer, der tidligere var lobbyister, arbejder i Trump-administrationen eller har gjort det på et tidspunkt indenfor de seneste to år.

/ritzau/