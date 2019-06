'Keep America great,' kommer det til at lyde det næste års tid, når Donald Trump forsøger at sikre sig fire år mere i Det Hvide Hus.

Og bortset fra det let omskrevne slogan var alt, som det plejede, da præsidenten natten til onsdag dansk tid officielt skød sin valgkamp i gang ved et stort vælgermøde for tusindvis af begejstrede fans i Florida.

De røde 'Make America Great Again' kasketter var overalt i salen.

Det samme var de velkendte slagord om 'USA! USA! USA!', 'Drain The Swamp' og angrebene mod 'the fake news media.'

Trump foran sine fans med de karakteristiske røde kasketter.

I det hele taget var der masser af udfald mod både pressen og de politiske modstandere.

»Hvis jeg havde slettet så meget som en eneste mail, havde det så bare været en kærlighedshilsen fra Melania, så var det endt med den elektriske stol for Trump,« sagde han.

Her henviste han på en og samme tid til Hillary Clintons e-mail-sag og mediernes dækning af Mueller-undersøgelsen. Sidstnævte har forfulgt præsidenten hele embedsperioden.

Trump udskammede også de fremmødte journalister, som han til stor jubel blandt tilhængerne igen og igen kaldte 'fake news-medier.'

Det var også tale om en 'Trump-classic', da modstanderne fik øgenavne som 'Sleepy Joe' (Joe Biden), 'Pocahontas' (Elizabeth Warren) og 'Crazy Bernie' (Bernie Sanders).

Lige nu er Donald Trump langt bagud i meningsmålingerne, men han kan sagtens ende med at vinde valget, når amerikanerne næste år igen skal vælge præsident.

Det spår to amerikanske eksperter, som også forudser, at den nuværende præsident vil gøre sit til, at valgkampen bliver så beskidt som mulig.

Det vil nemlig være en klar fordel for ham, hvis han skal slå de demokratiske kandidater som tidligere vicepræsident Joe Biden og senator Bernie Sanders.

»For Trump bliver spørgsmålet nok, om han kan dæmpe begejstringen og valgdeltagelsen på den modsatte side. Hvordan kan han gøre det mindre sandsynligt, at vælgerne faktisk går hen og stemmer? Vi ved, at en negativ valgkamp har en tendens til at dæmpe valgdeltagelsen,« siger David Birdsell til den norske avis Dagbladet.

Han er professor og dekan ved Marxe School of Public and International Affairs ved Baruch College i New York, og han mener, at Trumps chance ligger i at begejstre sine egne tilhængere og få færre demokrater til at møde frem på valgdagen.

»Hvis det ender i en valgkamp med rene 'sandkasse-slagsmål', så har Trump gode chancer. Han er en mester i den slags,« siger Birdsell.

Det mener også ekspert i meningsmålinger, John Zogby.

»Trump satser på, at han kan vinde ved at opildne kernevælgerne og få andre til at lade være med at stemme. Forskellen for ham denne gang sammenlignet med sidste gang (ved det seneste præsidentvalg, red.) er, at han dengang kunne præsentere sig som outsideren. Nu er det ham, som siddende præsident, der er eliten,« siger han til den norske avis.

Selv om en ny meningsmåling viser, at Joe Biden lige nu fører stort over Trump, som er det alt for tidligt at afskrive ham.

Det mener chefredaktøren for Washington Free Beacon, Matthew Continetti, som ifølge Berlingske i en analyse hos det konservative netmedie National Review skriver, hvorfor meget taler for, at den kontroversielle præsident bliver genvalgt.

For det første har Trump som siddende præsident fordelen af 'præsidenteffekten.'

Kun én gang i det seneste århundrede er en siddende præsident blevet fravalgt efter kun fire år på posten.

Derudover er økonomien god, og det gør også Trumps chancer bedre.

For det andet er de demokratiske kandidater - ifølge Matthew Continetti - for svage til at slå Trump.

For det tredje har demokraternes favorit Joe Biden tidligere klaret sig dårligt i Iowa. Netop Iowa er den første stat, hvor der næste år holdes primærvalg.

Ved de seneste fire demokratiske primærvalg er vinderen i Iowa også blevet partiets præsidentkandidat.

Endelig er Demokraternes eneste rigtige populære kandidat, Bernie Sanders, temmelig rød set med amerikanske øjne. Derfor kan valgkampen med ham i spidsen blive et for eller imod socialisme. Den kamp bliver svær at vinde for Sanders i det kapitalistiske USA.

Det næste halvandet år vil vise, hvilken vej amerikanerne vælger.

Lige nu er der - fra Trumps side - lagt op til en valgkamp med trusler om at udsende 'millioner' af illegale immigranter, muren mod Mexico og hans egen aktie i at sikre USA økonomisk fremgang.