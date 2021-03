Som den eneste amerikanske præsident i historien er Donald Trump to gange blevet stillet for en rigsret.

Seneste skete det i februar, hvor han blev frikendt for anden gang.

Syv republikanere stemte for at dømme Trump og altså mod deres eget parti.

En af dem var Alaskas senator, Lisa Murkowski, som har været en stor kritiker af Trump, men præsidenten kommer nu med nogle udtalelser, der indikerer, at han bestemt ikke har meget til overs for hende.

Det skriver amerikanske Politico.

»Jeg vil ikke under nogen omstændigheder godkende denne mislykkedes kandidat fra Alaska, Lisa Murkowski. Hun repræsenterer ikke staten godt og heller ikke landet. Jeg ved ikke, hvor andre vil være om et år, men jeg ved, hvor jeg vil være: I Alaska for at drive en kampagne mod en illoyal og meget dårlig senator,« udtaler Donald Trump.

Sagen er nemlig den, at der næste år er midtvejsvalg i USA; og dér vil Trump altså forsøge at modarbejde Lisa Murkowski.

Dertil kommer, at Trumps politiske hold ifølge Politico har bestilt en meningsmåling omkring, hvor tilfredse borgerne i Alaska er med deres senator.

Her ses senator Lisa Murkowski. Foto: Stefani Reynolds / POOL Vis mere Her ses senator Lisa Murkowski. Foto: Stefani Reynolds / POOL

Trump har desuden understreget, at han vil stille op til præsidentvalget i 2024.