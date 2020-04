Skal man tro præsident Donald Trumps beskeder på Twitter, lever de små, hurtige iranske patruljebåde livet farligt, hvis de generer den amerikanske flådes skibe.

Han har simpelthen instrueret flåden i at skyde på de iranske kanonbåde, hvis de bliver for nærgående!

Beslutningen kommer, efter at spændingerne mellem de to lande på ny nærmer sig et højdepunkt. Den iranske Republikanske Garde annoncerede nemlig i går opsendelsen af landets første militære satellit.

Ordret lyder Trumps besked på Twitter: 'Jeg har instrueret den amerikanske flåde i at skyde og ødelægge enhver iransk kanonbåd, hvis den generer vores skibe til havs.'

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020

På et efterfølgende møde sagde han, at »vi ikke vil have deres kanonbåde til at omringe vores skibe og have en god oplevelse. Vi vil ikke finde os i det... de vil blive skudt ud af vandet«. Det skriver Sky News.

Så sent som i sidste uge sagde amerikanerne, at 11 iranske kanonbåde havde været på en 'farlig og chikanerende' kurs over for amerikanske skibe i Den Persiske Golf. Iranerne bebrejdede modsat USA.

Viceforsvarsminister David Norquist har fortalt, at præsidenten simpelthen udstedte en advarsel til iranerne om, at den amerikanske flåde har ret til at forsvare sig.

USA frygter, at Irans militære satellit er første skridt på vejen mod ballistiske missiler, der kan true Amerika. Teheran nægter det pure.

Fire iranske kanonbåde følger efter det amerikanske krigsskib 'USS Paul Hamilton'. Foto: AFP PHOTO / US NAVY / HANDOUT Vis mere Fire iranske kanonbåde følger efter det amerikanske krigsskib 'USS Paul Hamilton'. Foto: AFP PHOTO / US NAVY / HANDOUT

Tidligere i år har begivenheder ført til forhøjet spænding mellem de to lande.

Den 3. januar dræbte et amerikansk missil Qussem Soleimani ved lufthavnen i Teheran. Han var leder af Quds Force, en eliteenhed i Den Republikanske Garde.

Iran slog tilbage fem dage senere med raketangreb på en irakisk base, der havde amerikanske tropper stationeret.