Den amerikanske præsident Donald Trump foretog en dramatisk kovending i sin holdning til coronavirussen, da han i fredags erklærede officiel krisesituation i USA.

Og i et nyt interview med avisen New York Times kommer staten New Yorks guvernør Andrew Cuomo nu med en del af forklaringen på Donald Trumps nye og langt mere alvorlige holdning til coronavirussen, der har kostet knap 9.000 menneskeliv på verdensplan.

»Når man ved, at svære beslutninger og strenge tiltag kan redde 5.000 eller måske 10.000 liv, så betyder penge ikke længere noget. Det her er ikke længere et spørgsmål om penge. Det er et spørgsmål om liv og død,« siger den demokratiske guvernør Andrew Cuomo.

I interviewet med New York Times erkender Andrew Cuomo, at han og Donald Trump til daglig langt fra er de bedste venner.

»Politisk og ideologisk kunne Trump og jeg knap være længere fra hinanden. Men det her handler ikke længere om politik. Det handler om at redde menneskeliv. Og nu kan jeg med glæde meddele, at præsidenten er 100 procent seriøs, når det drejer sig om kampen imod coronavirussen.

Det er som en krigssituation, hvor fjenden hele tiden rykker tættere på,« siger Andrew Cuomo, der ved flere lejligheder endog har sagsøgt Donald Trump på grund af dennes ejendomsvirksomhed og politiske tiltag.

»Vi bliver nødt til at stå sammen. Og i denne kamp kæmper Trump og jeg på samme side,« siger Cuomo, der som guvernør for USA's hårdest ramte stat har taget en række upopulære beslutninger.

Således var Andrew Cuomo den første guvernør til at lukke sin stats restauranter, barer, fitness centre og skoler. Og det næste skridt bliver ifølge guvernøren tvangslukning af alle ikke-livsvigtige kontorer og forretninger.

New Yorks guvernør Andrew Cuomo. Foto: SPENCER PLATT - AFP Vis mere New Yorks guvernør Andrew Cuomo. Foto: SPENCER PLATT - AFP

»Når man ser på tallene, kan man let blive skræmt. Eksperter har spået, at vi i staten får brug for 110.000 hospitalssenge. Vi har pt 50.000. Samme eksperter spår, at vi kan få brug for op til 37.000 sengepladser på intensivafdelingen. Og i dag har vi knap 3.000 af denne type sengepladser.«

Sådan siger guvernøren til New York Times. Og ifølge avisen var det også disse uhyggelige udsigter, der fik Donald Trump til at tage krisen langt mere alvorligt.

Ligesom politikere over hele USA indser Andrew Cuomo, at nedlukningen af New Yorks pulserende forretningsliv vil koste hans stat milliarder af dollar.

Mange både større og mindre firmaer er ifølge New York Times truet af bankerot. Og selvom guvernøren godt ved, at ikke alle kan reddes, så trøster han:

Store dele af New York ligger øde hen. Foto: JOHANNES EISELE - AFP Vis mere Store dele af New York ligger øde hen. Foto: JOHANNES EISELE - AFP

»Vi får brug for en økonomisk redningsplan, der ikke er set mage til siden den store depression,« siger Cuomo

Ifølge New York Times har Donald Trump yderligere indgået et samarbejde, hvor de forsøger at købe respiratorer uden for landets grænser, bl.a. i Kina, hvor coronavirussen angiveligt startede.

Her er udviklingen ved at gå den modsatte vej, imod bedring. Og Andrew Cuomo siger:

»Der er dystre udsigter. Og mange vil måske fastholde, at det ikke kan lade sig gøre, at oddsene er for høje. Men hvis vi allesammen arbejder sammen, kan vi klare det.«