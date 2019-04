USA's præsident bliver den første statsleder, der besøger Japans kommende kejser efter hans indsættelse i maj.

USA's præsident, Donald Trump, bliver det første udenlandske statsleder, som skal møde Japans kommende kejser.

Det skriver Det Hvide Hus i en pressemeddelelse.

Trump og hans kone, førstedame Melania Trump, skal møde den japanske kronprins Naruhito i maj, efter at han den 1. maj bliver indsat som Japans nye kejser.

Den amerikanske præsident vil være i Japan fra den 25. til den 28. maj.

Her bliver han "landets første statsgæst efter indsættelsen af hans majestæt kejser Naruhito", siger Trumps talskvinde, Sarah Sanders, i meddelelsen.

Trump vil under besøget også holde et møde med Japans premierminister, Shinzo Abe. De to skal også mødes i Washington den 26. og 27. april.

- Mødet mellem præsident Trump og præsident Abe vil styrke alliancen mellem USA og Japan som en hjørnesten for fred, stabilitet og velstand i stillehavsområdet og i verden, siger Sarah Sanders.

/ritzau/AFP