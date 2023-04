Lyt til artiklen

Det er store Trump-dag på Manhattan. Den tidligere præsident skal for en dommer og have læst anklagerne mod sig op.

Det er en kæmpe nyhed, og medier fra hele verden er mødt op. Nogle har stået i kø siden mandag.

Deres plads i køen kan dog købes for et svimlende beløb.

Køen af folk - hovedsageligt medier - der vil ind og se den forhenværende præsident blive fremstillet i sagen om tys-tys-penge til pornostjernen Stormy Daniels, som Trump skal have haft en affære med, er meget lang.

Et forsigtigt bud er 150 personer.

Den strækker sig hele vejen langs blokken fra Centre Street til Lafayette Street på Lower Manhattan.

De forreste i køen har haft deres plads længe.

Nummer tre i køen, der er fra et mindre amerikansk medie ved navn Hell Gate, fortæller til B.T., at de har været på plads siden klokken 14.00 mandag. Gennem den kølige forårsnat i New York.

Alt sammen for at være sikker på at komme ind i retssalen, hvor det er meningen, at Donald Trump skal for en dommer klokken 14.15, lokal tid.

Der er rift om pladserne i retten. Og de journalister, som ikke får plads må, hvis de er heldige, sidde i et tilstødende lokale i retten, hvor man kan se det hele på storskærm.

Alle andre må vente udenfor.

Og derfor er journalisten fra Hell Gate også klar på at slå en handel af med andre medier, fortæller han.

»10.000 dollar, så er pladsen din,« siger han.

Hvorfor det? Hvorfor vil du sælge?

»Jeg er fra et lille medie, og vi kan lave rigtig mange artikler for 10.000 dollar,« forklarer han.

Da B.T. går fra stedet har han endnu ikke haft held med at sælge til prisen, der er svarer til omkring 68.000 danske kroner.

Men det er slet ikke sikkert, han er ked af det.

Tirsdag bliver nemlig en historisk i amerikansk historie.

Du kan følge den dagen igennem her på bt.dk.