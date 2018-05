Tirsdag bliver en skæbnedag for en international aftale om Irans atomprogram, oplyser USA's præsident.

Washington, D.C.. Den amerikanske præsident, Donald Trump, vil tirsdag klokken 20.00 dansk tid offentliggøre, hvad han vil stille op med atomaftalen med Iran.

Det skriver præsidenten på Twitter.

- Jeg vil annoncere min beslutning om Iran-aftalen i morgen fra Det Hvide Hus klokken 14.00 (lokal tid, red.), skriver han i sit opslag.

Både Tysklands kansler, Angela Merkel, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har forsøgt at overtale Donald Trump til at blive i aftalen.

Også udenrigsministre fra Kina og Rusland har oplyst deres støtte til aftalen.

Iran's åndelige leder, Ali Khamenei, har dog gjort det klart, at Iran trækker sig, hvis USA ikke længere er en del af aftalen.

Trump har sagt, at medmindre europæerne senest 12. maj får rettet de "forfærdelige fejl" i atomaftalen, så trækker han USA ud af aftalen.

Med aftalen går Iran med til at begrænse antallet af centrifuger, der bruges til berigelse af uran. Til gengæld for at skrue ned for blusset på landets atomanlæg suspenderer Vesten sanktioner mod landet.

Sanktionerne skal løbende suspenderes. Næste gang de skal suspenderes er 12. maj.

/ritzau/