Det er ikke hende, der er på valg.

Og hun støtter en bevægelse, der mener, at Hillary Clinton, Dalai Lama og paven styrer verden via en pædofiliring.

Alligevel fik Marjorie Taylor Greene mere taletid under et vælgermøde i Georgia natten til tirsdag dansk tid end kandidaten Kelly Loeffler, som stiller op til Senatsvalget for republikanerne.

Det skete, da præsident Trump inviterede QAnon-tilhængeren Margorie Taylor Greene på scenen under et vælgermøde i byen Dalton.

Georgia is going to SAVE AMERICA and STOP SOCIALISM!



Thank you @realDonaldTrump for fighting for us!



KEEP GEORGIA RED! pic.twitter.com/zCaXCeAcG4 — Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) January 5, 2021

Taylor Greene har netop vundet et sæde i Repræsentanternes Hus.

»Jeg er helt vild med hende her,« sagde Trump ifølge B.T.s udsendte reporter«, Jeppe Elkjær Andersen, som følger mødet på tætteste hold.

Han beskriver øjeblikket, da den kontroversielle politiker gik på scenen, som »ganske spektakulært.«

Ikke mindst, fordi Taylor Greene fik mere tid i rampelyset, end kandidaten, Kelly Loeffler, som Trump egentlig holdt vælgermødet for.

Mødet fandt sted i en lufthavn i byen, som ligger i det nordvestlige Georgia.

Selvom valgmødet handlede om at støtte republikanernes to kandidater David Perdue og Kelly Loeffler, brugte Trump størstedelen af sin taletid på at fokusere på sit eget nederlag i november.

Han fik da også støtte af Taylor Greene i den sag:

»Vi må stoppe socialismen i Amerika. Vi har fået nok. Vi vil kæmpe for præsident Trump 6. januar,« sagde hun blandt andet.

Donald Trump brugte størstedelen af sin taletid i Georgia til at fokusere på sit eget nederlag i november og erklære, at han fortsætter kampen. Foto: SANDY HUFFAKER

Tirsdag går delstaten til stemmeurnerne igen, når der er omvalg til to vigtige og afgørende pladser i Senatet.

Valget er afgørende for Joe Bidens muligheder for at føre den politik, han gerne vil.

Hvis republikanerne vinder de to pladser, har de flertal i Senatet og kan gøre det vanskeligt for den nye præsident.

Er det derimod demokraternes kandidater, der løber med sejren, har de to partier lige mange pladser i Senatet.

Den republikanske senator Kelly Loeffler. Foto: ELIJAH NOUVELAGE

Kelly Loefler og David Perdue stiller op for republikanerne, mens demokraterne er repræsenteret med Raphael Warnock og Jon Ossoff.

Ved valget til senatet 3. november opnåede ingen af kandidaterne de krævede 50 procent.

Derfor er der nu omvalg i delstaten.