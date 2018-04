USA's præsident kalder det et "stort fremskridt", at Nordkorea suspenderer forsøg med atomvåben og missiler.

Washington. USA's præsident, Donald Trump, roser i et tweet Nordkoreas beslutning om at indstille forsøg med atomvåben og testaffyringer af missiler.

- Det er rigtig gode nyheder for Nordkorea og verden - stort fremskridt, skriver Trump og tilføjer:

- Ser frem til vores topmøde.

Den positive reaktion skyldes, at Nordkorea lørdag via det statslige nyhedsbureau KCNA meddeler, at det fra dags dato suspenderer forsøg med langtrækkende ballistiske missiler. Desuden vil et atomprøvecenter i den nordlige del af landet blive lukket.

Men KCNA nævner ikke noget om, hvorvidt styret er indstillet på helt at afvikle Nordkoreas atomvåbenprogram.

Ifølge KCNA er det centralkomitéen i landets enerådende parti, der har truffet beslutningen om at indstille forsøgene med missiler og atomvåben.

Det skete på et møde, hvor komitéen ifølge nyhedsbureauet AP var samlet for at drøfte "en ny fase" i landets politik.

En enig centralkomité vedtog en resolution med fokus på at skabe en stærk økonomi og "banebrydende forbedringer" for befolkningen.

Nordkorea og Sydkorea holder fredag den 27. april topmøde.

Desuden bliver der også talt om et muligt topmøde mellem Kim Jong-un og Donald Trump. Det vil muligvis blive holdt omkring månedsskiftet mellem maj og juni.

De væsentligste temaer på møderne ventes ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap at være forholdet mellem Nord- og Sydkorea samt Nordkoreas atomvåbenprogram.

Forud for næste fredags koreanske topmøde oplyste Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, torsdag på et møde med flere medier, at Kim Jong-un har droppet et hidtil ultimativt krav i forhold til at indgå aftaler med Sydkorea og USA.

Kim Jong-un vil således ikke længere forlange tilbagetrækning af USA's soldater fra Sydkorea som del af en eventuel aftale om atomafrustning, fortalte Moon Jae-in.

Regimet i Nordkorea har i flere år ellers stået fast på, at det har behov for atomvåben for at kunne beskytte sig mod blandt andet USA's militære tilstedeværelse på den anden side af grænsen.

/ritzau/