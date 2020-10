Præsident Trump melder sig i et tweet klar til tv-duel mod Joe Biden i Miami den 15. oktober.

Præsident Donald Trump skriver i et tweet, at han ser frem til den næste præsidentdebat med Joe Biden.

Den skal ifølge planen finde sted den 15. oktober i Florida.

- Jeg ser frem til debatten torsdag aften den 15. oktober i Miami. Det bliver alletiders!

Sådan hedder det i tweetet fra den amerikanske præsident, der er skrevet, efter at Trump er tilbage i Det Hvide Hus efter et par dages indlæggelse, hvor han er blevet behandlet for covid-19.

I et andet tweet tirsdag gør Trump det klart, at han vil gå ind i et opgør med Bidens politiske linje i spørgsmål om abort.

Biden sagde ved et tv-transmitteret vælgermøde mandag aften, at han vil forsøge at få en afgørelse fra den amerikanske højesteret fra 1973 etableret som "landets gældende lov".

Biden henviste til "Roe mod Wade"-afgørelsen, der i 1973 sikrede kvinder i USA retten til abort, og som er på spil med et eventuelt valg af den 48-årige Amy Coney Barrett til højesteret.

Trump har kørt Barrett i stilling som kandidat til USA's højesteret.

Fire uger før valget står Trump og hans Republikanske Parti til at blive de store tabere i de seneste meningsmålinger.

I en sammenregning af en lang række meningsmålinger fra mediet RealClearPolitics fører Biden i gennemsnit med 8,5 procentpoint.

Nogle målinger viser endda, at Trump på landsplan ligger 14 procentpoint efter Biden.

Lige nu ser det også ud til, at partiet ud over præsidentposten kan fravriste Republikanerne flertallet i Senatet.

Dermed er der - ifølge målingerne - lagt op til, at Demokraterne får flertal i begge Kongressens kamre.

I en landsdækkende måling fra Just the News og Scott Rasmussen får Biden 51 procent - mod 43 procent til Trump.

Biden fører også klart i den seneste måling for NBC News og Wall Street Journal. Her har han en føring på 53 procent mod 39 procent.

Den store føring i de landsdækkende målinger er dog ikke en garanti for sejr.

På grund af det amerikanske valgsystem står slaget i en håndfuld svingstater som Pennsylvania, Florida og Ohio.

Det var stater som dem, der sidst gav Trump valgsejren over demokraten Hillary Clinton i 2016. Hun fik ellers flest stemmer på landsplan.

