Det er ikke hver dag, amerikanske præsidenter sender hilsner til dronning Margrethe.

Men det er faktisk sket i dag 5. juni.

Det er som de fleste nok ved Grundlovsdag. Og det er altså ikke kun herhjemme, det bliver markeret.

Også i udlandet er det blevet bemærket. Ikke mindst i USA, hvor den amerikanske præsident har valgt at sende en personlig hilsen til dronning Margrethe.

Den amerikanske ambassadør til Danmark, Carla Sands, har tweetet Donald Trumps hilsen og lykønskning af det, der i udlandet kan tolkes som Danmarks nationaldag.

Trump skriver følgende:

'Deres majestæt: Danmark har længe været en god ven og allieret for USA. Det er mig en stor ære at lykønske dig på dagen, hvor du fejrer Grundlovsdag 5. juni. Det stærke og langvarige venskab mellem USA og Danmark har rødder i fælles værdier, dybe personrelationer og dynamiske handels- og investeringsbånd,' skriver Trump, som også nævner Grønland.

Sidste år aflyste Donald Trump et statsmøde herhjemme, da han blev afvist i sit ønske om at købe netop Grønland. Siden har statsminister Mette Frederiksen (S) og den amerikanske præsident dog talt ud og er på god fod.

Siden er det så kommet frem, at USA ønsker at styrke sit bånd til netop Grønland ved at åbne et konsulat. Og netop det bemærker Trump i sin hilsen.

'Mens vi ser frem til at genåbne vores konsulat på Grønland forventer vi, at vores bånd bliver stærkere over hele kongedømmet.'

Og herfra går han videre til at hylde Danmark som partner.

'Danmark har været en værdifuld partner og leder, når det gælder om at promovere fred over hele verden, inklusiv den globale koalition for at bekæmpe Islamisk Stat, Natos mission i Irak og Natos mission i Afghanistan.'

'Jeg ønsker dem og Danmarks befolkning en vidunderlig Grundlovsdag, mens I laver nye traditioner for at tilpasse jer de svære tider, vi alle har foran os. Med venlig hilsen Donald J. Trump.'

Og dronning Margrethe har svaret på brevet, står ikke klart.