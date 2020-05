Coronavirussen har på få måneder kostet næsten 80.000 amerikanere livet, og sendt landets arbejdsløshedsrate i vejret.

Og det er bare nogle af de følgevirkninger covid-19-pandemien har haft i USA.

Spørger man Donald Trump, er den krise, landet er blevet kastet ud som følge af coronavirus, da også den største i USAs historie.

»Dette er det værste angreb på vores land, vi nogensinde har oplevet,« sagde han ifølge CNN på et pressemøde onsdag og tilføjede:

»Dette er værre end Pearl Harbor. Det er værre end World Trade Center. Der har aldrig været et angreb som dette.«

Udmeldingen fra Donald Trump kommer samme dag, som han vendte på en tallerken og meddelte, at den taskforce (ekspertgruppe, red.), der har ansvar for USAs indsats under coronakrisen, skal fortsætte deres arbejde.

Onsdag lød meldingen fra USAs vicepræsident, Mike Pence, ellers, at man forventede at opløse taskforcen i løbet af maj på grund af »de enorme fremskridt, vi har gjort«.

Men bare en dag senere skrev Donald Trump altså på Twitter, at den pågældende taskforce skal fortsætte deres arbejde på ubestemt tid.

The White House CoronaVirus Task Force, headed by Vice President Mike Pence, has done a fantastic job of bringing together vast highly complex resources that have set a high standard for others to follow in the future. Ventilators, which were few & in bad shape, are now being.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 6, 2020

Faktisk sagde Donald Trump på det daglige corona-pressemøde i Det Hvide Hus onsdag, at man regner med at udvide taskforcen med to eller tre personer, som skal fokusere på at genåbne landet på bedst mulig vis.

Ifølge den amerikanske præsident er der en helt liste af eksperter på området, som gerne vil være med i gruppen.

De nye medlemmer vil officielt blive offentliggjort mandag.

Den markante ændring i udmeldingen om USAs taskforce kommer efter opråb og bekymring fra en række sundhedseksperter, som mener, det er alt for tidligt at nedlægge gruppen.