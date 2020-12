Penge, penge, penge.

Efter præsidentvalget i USA 3. november har Donald Trump formået at samle svimlende 207 millioner dollars svarende til næsten 1,3 milliarder kroner ind.

Officielt skal pengene gå til at ‘forsvare valget’ - hvilket i Donald Trumps optik handler om at fortsætte kampen for at finde beviser på, at han er den retmæssige vinder af præsidentvalget og ikke Demokraternes Joe Biden, som ellers for længst er blevet lykønsket med sejren af statsledere fra hele verden.

Ifølge CNN går den største del af pengene direkte til Donald Trumps kampagnekasse, mens en del af beløb går til den nyoprettede ‘Political Action Committee (PAC) Save America’ samt til den republikanske nationalkomite.

»Disse enorme indsamlingstal viser, at præsident Trump fortsat er lederen og energikilden for det republilkanske parti. Og at hans støtter er dedikerede i kampen for at komme frem til det juridisk retmæssige resultat af præsidentvalget 2020,« siger Donald Trumps valgkampchef Bill Stepien i en pressemeddelelse.

På trods af at den siddende præsident fortsat ufortrødent holder fast i, at der er sket valgsvindel i nogle delstater, og at han selv er den retmæssige vinder, har flere og flere af hans egne - senest justitsminister William Barr - udtalt, at der ikke er fundet bevis for valgsvindel i et omfang, så det kunne have givet Trump sejren.

Demokraternes Joe Biden indsættes som USA's 46. præsident 20. januar 2021.