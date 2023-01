Lyt til artiklen

Den tidligere præsident Donald Trump sagsøges for Capitol Hill-betjents død. Det er en sten i skoen for Donald Trumps præsidentdrømme, vurderer B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

'Stormen på Capitol Hill', hvor en stor gruppe demonstranter angreb Kongressen, rystede hele verden.

6. januar 2021 valgte flere Trump-tilhængere at storme Kongressen i protest mod udfaldet af præsidentvalget, hvor Donald Trump tabte til Joe Biden.

De mente, at valgsejren var blevet »stjålet« fra Donald Trump. Noget, som den forhenværende præsident selv påstod ved flere lejligheder.

House Speaker Nancy Pelosi holder mindetale for Brian Sicknick. Foto: Carlos Barria Vis mere House Speaker Nancy Pelosi holder mindetale for Brian Sicknick. Foto: Carlos Barria

Under 'Stormen på Capitol Hill' var der en politibetjent, der fik to hjerteanfald som følge af stormen.

Betjentens navn var Brian Sicknick. Han døde som følge af hjerteanfaldene. Torsdag i denne uge, dagen før toårsdagen for 'Stormen', valgte boet efter ham at sagsøge Donald Trump ved en civil retssag for hans rolle i at drive angrebet på Kongressen videre.

Donald Trump er tiltalt i flere andre civile retssager relateret til 'Stormen på Capitol Hill'. Selv hævder han, at han er immun som forhenværende præsident.

»Mens betjent Sicknick og hundredvis af andre – politibetjente, politikere og andre ansatte på Capitol Hill – blev sat i livsfare, og mens det amerikanske demokrati blev krænket af en oprørsk pøbel, sad Trump sikkert i Det Hvide Hus og så det hele udspille sig på tv,« skrev Sicknicks advokater.

Politibetjenten ved Capitol Hill, Brian Sicknick, døde efter to strokes dagen efter Capitol Riot. Her mindes han, hvor blandt andet hans tjenestecykel kan ses. Foto: ERIN SCOTT Vis mere Politibetjenten ved Capitol Hill, Brian Sicknick, døde efter to strokes dagen efter Capitol Riot. Her mindes han, hvor blandt andet hans tjenestecykel kan ses. Foto: ERIN SCOTT

»Den forfærdelige begivenhed 6. januar 2021, herunder betjent Sicknicks tragiske og uretfærdige død, var en direkte konsekvens af Donald Trumps ulovlige handling«.

Sicknicks bo beder om en erstatning på 10 millioner dollar – omkring 70 millioner kroner – skriver CNN.

Og ifølge B.T. internationale korrespondent Jakob Illeborg kan retssagen få konsekvenser for Donald Trumps drøm om at blive præsident i 2024.

»Det er et problem for ham som person, men et større problem for ham som præsidentkandidat,« fortæller Jakob Illeborg og tilføjer:

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche Vis mere Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche

»Det skyldes, at hvis han vil være præsident, så har hans renommé stor betydning.«

Sagen om en politibetjents død er noget, der påvirker mange amerikanere på tværs af den politiske midte i USA.

Derfor er søgsmålet mod præsidenten, der ønsker at blive præsident igen, en stor sten i skoen.

For det viser nemlig også, at Donald Trump ikke er usårlig, forklarer han.

»Han har i årevis været svær at ramme. Alt, man har skudt på ham, er prellet af. Han har kunnet tillade sig mange ting, men det, som er tydeligt nu med dette søgsmål, er, at mange lugter blod,« forklarer korrespondenten.

Det kan derfor blive sværere for den forhenværende præsident at vinde nomineringen i det republikanske parti, vurderer Jakob Illeborg.

»Han skal ud i en farlig dyst i sit parti, og hvis han ikke længere er usårlig, kan han lide stor skade.«