Imens Donald Trumps politiske modstandere fra det demokratiske parti forsøger at hive præsidenten for en rigsret og få ham afsat for magtmisbrug, dukker spøgelserne fra Trumps fortid nu også op.

Således bliver præsidenten sagsøgt for æreskrænkelse af kvindeaktivisten og forfatteren Elizabeth Jean Carroll, der til daglig bestyrer en brevkasse på modemagasinet Elle.

I juni beskyldte Elizabeth Jean Carroll den amerikanske præsident for voldtægt. Siden sagde Trump først 'Hun er ikke min type'. Og siden fastholdt præsidenten, at han aldrig nogensinde har mødt Carroll.

'Hun lyver fuldstændig. Hun forsøger bare at gøre reklame for sin kommende bog,' skrev præsidenten på twitter.

Ifølge det nye sagsanlæg har Donald Trump med sine udtalelser forvoldt varig skade på Elizabeth Jean Carrolls personlige omdømme. Men trods de verbale modangreb fra præsidenten, fastholder forfatteren stadig sin voldtægtsanklager, der først blev offentliggjort i bladet New York Magazine.

Ifølge Elizabeth Jean Carroll fandt overfaldet sted i 1995. Har mødte hun ejendomsmilliardæren Trump i stormagasinet Bergdorf Goodman på Manhattan i New York.

I et prøverum greb Trump angiveligt holdt fast i Elizabeth Jean Carroll. Han lynede sine bukser ned og fuldbyrdede voldtægten.

Det lykkedes siden Carroll at vriste sig fri og løbe væk. Og i sin bog forklarer Carroll, at hun dengang ikke kontaktede politiet, da hun blot ønskede at 'glemme alt om oplevelsen'.

Elizabeth Jean Carroll sagsøger Donald Trump for æreskrænkelse. Foto: Wikidedia

Om sagsanlægget skriver Elizabeth Jean Carroll mandag på twitter:

'Jeg det på vegne af alle kvinder, som er blevet chikaneret, overfaldet, gjort tavse eller har talt for siden kun at blive beskæmmet, fyret og latterliggjort. Ingen personer i dette land bør være hævet over loven - inklusive præsidenten'.

Og Elizabeth Jean Carroll s sagsanlæg var ikke mandagens eneste dårlige nyheder for Donald Trump.

Således afgjorde en føderal appelsret i New York, at præsidenten har pligt til at udlevere sine selvangivelser til retten i New York, hvor Trump er anklaget for ulovlige finansielle transaktioner og hvidvaskning af penge.

Donald Trump har endnu ikke reageret på appelrettens afgørelse. Men ifølge avisen Washington Post forventes præsidenten af appellere afgørelsen til USAs ni-mand store Højesteret, hvor han selv har udpeget to af i alt fem konservative dommere.