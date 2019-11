Prisen for den igangværende sag imod Donald Trump kan komme til at koste 40 millioner dollar, det der svarer til 270 millioner danske kroner.

Sådan skriver den republikanske gruppe American Warrior Revolution (AWR) på deres facebookside. Det uafhængige medie 'Politifact', som republikanerne tilgengæld kalder 'demokratisk', siger, at det tal er vildt overdrevet.

Således anklager Politifact AWR for at indkludere de 200 millioner kroner, det kostede at udarbejde den såkaldte Mueller-Rapport - om Donald Trumps påståede samarbejde med den russiske regering.

Men uanset, hvordan man lægger sammen og trækker fra, så kommer den igangværende retssag imod USAs præsident Donald Trump til at koste de amerikanske skatteydere en tre-cifret millionformue. Og uanset, hvor disse vælgere får deres nyheder fra, så kan mylderet af dyre sikkerhedsforanstaltninger og advokater med en gennemsnitlig timeløn på 8.000 kroner i timen (kilde New York Times, red.) godt styrke den politikerlede, der allerede har polariseret det amerikanske samfund.

Donald Trump med sikkerhedsrådgiver Robert O'Brien i baggrunden. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters

»Vi anklager Donald Trump for at sætte sine egne interesser foran nationens. Men i mange republikaneres øjne gør vi måske det samme, når vi kører på med en retssag, som de færreste tror, vi kan vinde.«

Sådan siger den demokratiske iagttager, journalist og radiovært Stephen Henderson til B.T.

Hermed hentyder Henderson til den kommende rigsretssag imod Donald Trump.

Selvom beviserne således ifølge både demokratiske og visse republikanske medier har været overvældende, så er chancerne for en 'skyldig'-kendelse forsvindende små.

Et af sidste uges vigtigte Fiona Hill, forhenværende leder i USAs National Security Council - det nationale sikkerhedudvalg. Foto: LOREN ELLIOTT-Reuters

Efter de netop overståede afhøringer i den demokratisk-styrede efterretningskomité i Repræsentanternes Hus er processen som følger:

1. En demokratisk-styret juridisk komité udarbejder de eksakte anklagepunkter imod Donald Trump, f.eks. 'magtmisbrug' og 'afpresning'.

2. Repræsentanternes Hus (halvdelen af den amerikanske kongres) stemmer inden jul om, hvorvidt retssagen imod Trump skal sættes igang.

3. Senatet (den anden halvdel af den amerikanske kongres) afgører i starten af det nye år, hvorvidt Donald Trump skal findes skyldig og eventuel fjernes fra posten som USAs præsident.

Demokraten Adam Schiff er leder af efterretningskomiteen, der i denne uge afhørte vidner i sagen imod Trump. Det forventes, at Repræsentanternes Hus (hvor Schiff er folkevalgt medlem) inden jul giver grønt lys for en rigsretssag imod Trump. Foto: ANDREW HARRER - AFP

»Desværre er resultatet afgjort på forhånd,« siger tv-værten Chris Matthews i sit MSNBC-program 'Hardball'. Og han fortsætter:

»Det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus vedtager, at der kal være en retssag. Retssagen går igang og herefter erklæres præsidenten uskyldig af det republikanske flertal i senatet. Det kræver ikke et geni at forudsige dét resultat.«

Sagen imod Trump fokuserer på en telefonsamtale imellem Trump og hans nyvalgte ukrainske kollega Volodymyr Zelensky den 25. juli i år.

Under denne samtale fremsatte Trump angiveligt sit noget-for-noget krav: 'Find politisk snavs på min politiske rival, Joe Biden og herefter vil jeg udbetale den militære bistand på 400 millioner dollar, vi allerede har lovet jer.'.

Mens afhøringerne imod ham fandt sted, brugte Donald Trump tiden på noget mere behageligt. Her overrækker præsidenten en kulturmedalje til sin gode ven, skuespilleren Jon Voight, far til Angelina Jolie. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Selvom præsidenten selvfølgelig ikke fremlagde tingene så firkantet som herover, så fastholder Trumps politiske modstandere fra det demokratiske parti, at præsidenten på kriminel vis misbrugte sin magt for at fremme sine egne private politiske interesser, nemlig at svække demokraternes mest populære kandidat og således øge sine egne chancer for genvalg i 2020.

Uanset, om prisen for den igangværende sag imod Trump kommer er 100 eller 500 millioner kroner, så kan sagen ikke længere stoppes og alle må nu følge med til endestationen.

Og her dukker det næste vigtige spørgsmål ifølge avisen New York Times nu op, hvor lang tid skal rigsretssagen imod Donald Trump tage.

Efter det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus efter al sandsynlighed giver grønt lys inden jul er resten op til senatet, hvor republikanerne sidder på magten.

»Efter nytår kan republikanerne trække sagen i langdrag (1998-rigsretssagen imod Bill Clinton varede fem uger, red.). Herved kan de forstyrre valgkampen for de demokratiske kandidater, der også sidder i senatet. Det republikanske senatsflertal kan også skære processen ned til to uger, frifinde præsidenten og derefter koncentrere sig om USAs stadig gode økonomi og derved skærpe chancerne for genvalg i 2020.«

Sådan skriver avisen Washington Post i en leder. Og her understreger man samtidig:' Det her er ikke som en normal retssag, om skyld og uskyld. Det handler mest af alt om politik.'