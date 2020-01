Det kan være svært at afgøre, hvem, der var mest lettet, efter lørdagens høring i rigsretssagen imod Donald Trump sluttede efter blot to timer.

Men et godt gæt er den demokratiske senator Elizabeth Warren.

I hvertfald fløj den 70-årige senator og præsidentkandidat nærmest ud af døren med et stort smil. Og for en gang skyld havde Warren ikke tid til at snakke med de fremmødte journalister.

»Ja, det er ikke en god idé at komme imellem Elizabeth Warren og det næste fly til Iowa,« sagde journalisten og tv-værten Brian Williams, der som en af de mange dækker rigsretssagen imod Donald Trump.

epa08164000 Democratic Senator from Massachusetts and 2020 presidential candidate Elizabeth Warren (R) arrives for the Senate impeachment trial in the US Capitol in Washington, DC, USA, 25 January 2020.

Siden rigsretssagens start i tirsdags har Elizabeth Warren og resten af USAs 100 senatorer arbejdet fra middag til klokken to om natten.

Fra onsdag til og med fredag har de demokratiske anklagere brugt godt 12 timer dagligt på at fremlægge sagen imod Trump. Og derfor var lettelsen stor, da præsidentens egne advokater lørdag kun brugte to timer til deres indledende runde.

Som sagens jury har Elizabeth Warren og resten af senatets 100 medlemmer således pligt til at overvære hvert et minut af sagen, der kan vare helt op til halvanden måned.

Det betyder, at de fire senatorer, der også stiller op til præsidentvalget (bl.a. Warren og Bernie Sanders) ikke har ret tid til at møde deres vælgere. Og det er derfor, Elizabeth Warren havde så fløjtende travlt med at nå flyet til Iowa.

En af Donald Trumps advokater, Patrick Philbin foran senatet i D.C..

3. februar starter det såkaldte Iowa Caucus, hvor præsidentvalgets første stemmer afgives og allerede lørdag aften havde Warren flere planlagte vælgermøder i den vigtige midtvestlige stat.

Mandag klokken 13 lokal tid skal alle 100 senatorer være tilbage i Washington D.C..

Mandag og tirsdag er afsat til fremlægning fra Trumps advokater, der fastholder præsidentens uskyld. Så har senatets medlemmer 16 timers spørgetid. Og herefter ved ingen, hvor længe sagen vil vare.