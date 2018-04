Mellem 2000 og 4000 soldater fra Nationalgarden skal ifølge præsidenten bevogte grænsen, afhængigt af hvad det vil koste.

Det fortæller Trump til amerikanske medier, inden han går om bord på præsidentflyet Air Force One.

Her siger Trump også, at han formentlig ønsker grænsen bevogtet, indtil den proklamerede grænsemur til Mexico er bygget.

Onsdag underskrev Trump det direktiv, der sender Nationalgarden til den amerikansk-mexicanske grænse. Soldaterne skal ifølge præsidenten til grænsen hurtigst muligt.

Trump har begrundet beslutningen om at indsætte Nationalgarden med, at »situationen ved grænsen har udviklet sig til en krise«. Det skal stoppe den ulovlige strøm af narkotika og mennesker, der krydser grænsen.



Han bruger denne kampagne mod Mexico som propaganda Andres Manuel Lopez Obrador, mexicansk præsidentkandidat

Beslutningen vækker stærke følelser i Mexico, hvor den førende kandidat til et forestående præsidentvalg, Andres Manuel Lopez Obrador, kalder det propaganda.

»Han bruger denne kampagne mod Mexico som propaganda, det er den eneste måde, jeg kan forklare, at han prøver at sende soldater til grænsen,« siger den venstreorienterede kandidat til et valgmøde torsdag i den nordlige grænseby Nuevo Laredo.

»Den store trussel, som USA siger, den sydlige grænse udgør, er der ikke,« siger Lopez Obrador.

Lopez Obrador fører med et tocifret procenttal i meningsmålingerne forud for præsidentvalget i landet 1. juli.

Det er langt fra første gang, at Nationalgarden, der hører under det amerikanske militærs reserver, er blevet indsat ved grænsen.

Det er blandt andet sket under de to foregående præsidenter, Barack Obama og George W. Bush.

USA's præsident Donald Trump. På plænen foran Det Hvide Hus i Washington. Den 29. marts. Foto: MICHAEL REYNOLDS (arkiv). USA's præsident Donald Trump. På plænen foran Det Hvide Hus i Washington. Den 29. marts. Foto: MICHAEL REYNOLDS (arkiv).

/ritzau/Reuters