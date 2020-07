Op til USA's nationaldag sættes teams ind for at sikre statuer. Hærværk kan give lange fængselsstraffe.

En særlig styrke skal fremover beskytte USA's statuer og monumenter, der i de seneste uger er blevet angrebet af demonstranter med tilknytning til Black Lives Matter-bevægelsen.

Styrken er oprettet af USA's ministerium for indenlandsk sikkerhed. Den skal sendes ud for at passe på USA's statuer op til den kommende weekend, hvor USA markerer sin nationaldag 4. juli.

Det er ikke oplyst, hvor store disse teams eller styrker er.

- Vi vil ikke se passivt til, mens anarkister og bøller forsøger ikke blot at vandalisere og ødelægge vor nations symboler, men at bryde lov og orden og sprede kaos i vores lokalområder, siger fungerende minister for indenlandsk sikkerhed, Chad Wolf.

USA har i de seneste adskillige uger været præget af store protester mod racediskrimination. Demonstrationerne er udløst af George Floyds død i politiets varetægt i Minneapolis i maj.

Demonstranter er stærkt utilfredse med, at monumenterne hylder personer, der blandt andet ejede slaver eller på anden måde var racister i den tid, de havde deres virke.

Det er blandt andet gået ud over en statue af den tidligere præsident Andrew Jackson, der sad i Det Hvide Hus fra 1829 til 1837.

Jackson ejede sorte slaver, og han huskes blandt andet for tvangsforflytning af indianerstammer, der kostede tusinder livet.

Den nuværende præsident, Donald Trump, mindede tidligere onsdag på Twitter om, at et dekret om at beskytte monumenterne nu er underskrevet og trådt i kraft.

Dekretet åbner op for langvarige fængselsstraffe for at ødelægge statslig ejendom.

- Lad være at bringe dig selv i fare. Mange mennesker er anholdt nu!, lyder det fra præsidenten.

Trump selv planlægger at tilbringe USA's nationaldag lørdag ved Mount Rushmore-monumentet i South Dakota.

