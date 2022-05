Trump-organisationen har solgt et hotel i Washington D.C. til investorgruppe med et større nedslag i prisen, rapporterer axios.com.

Oprindeligt ønskede Trump Organization en pris på 500 millioner dollar for The Trump International Hotel, men man har nu indgået en aftale om at sælge det til CGI Merchant Group, en investorgruppe fra Miami, for 375 millioner dollar.

Det prisnedslag svarer til cirka 890 millioner danske kroner. Alligevel vurderes det ifølge NBC News, at Trump Organization har tjent 100 millioner dollar på handlen.

Hotellet led tab på mere end 70 millioner dollar under Donald Trumps fire år som amerikansk præsident, hvor det flittigt blev benyttet af lobbyister.

Derudover kom hotellet i fokus i medierne, da Donald Trumps indsættelsesudvalg blev sagsøgt for bevidst at have overbetalt for at benytte det og dermed kanalisere offentlige midler direkte til Trump Organization.

Selve bygningen er leaset fra det offentlige, og hotellet vil nu blive relanceret under kæden Waldorf Astoria Hotels & Resorts.

Ifølge New York Times havde hotellet underpræsteret i forhold til andre luksushoteller i Washington D.C., fordi nogle firmaer og rejsende var tøvende i forhold til at leje værelser eller afholde begivenheder på grund af kontroverser omkring Donald Trumps person.

Trump Organization ser, trods prisnedslaget, tilbage på ejerskabsperioden som en succes.

»Vi tog en forfalden og underudnyttet regeringsbygning og transformerede den til et af de mest ikoniske hoteller i verden. Vi er utroligt stolte af det, vi har opnået,« siger vicepræsident i Trump Organization, Eric Trump, til NBC News.