USA's præsident Donald Trump har sat dato for sit andet vælgermøde, siden coronavirussets indtog i USA.

Præsident Donald Trumps næste vælgermøde bliver udendørs, med håndsprit og med ansigtsmasker.

Det oplyser Donald Trumps kampagnestab i en erklæring natten til mandag dansk tid.

Det er en markant ændring siden det seneste vælgermøde, der blev holdt indendørs og uden opfordring om at bære ansigtsmaske.

Det kommende vælgermøde finder sted 11. juli i delstaten New Hampshire og bliver det andet af slagsen siden coronapandemiens start.

Det første fandt sted i byen Tulsa, Oklahoma, i sidste måned, og det tiltrak ikke så mange mennesker, som Trumps rådgivere havde forudset.

Trump-kampagnen siger, at vælgermødet i New Hampshire begynder klokken 20 i Portsmouth International Airport.

Håndsprit og ansigtsmasker vil blive tilbudt ved mødet i anerkendelse af, at coronasmitten lige nu stiger kraftigt i USA.

- Vi ser frem til at se alle de frihedselskende patrioter, der kommer til mødet for at fejre Amerika, siger Trump-kampagnens nationale pressesekretær, Hogan Gidley, i en udtalelse.

Annonceringen kommer efter fejringen af USA's uafhængighedsdag i weekenden, hvor Donald Trump i sin tale 4. juli igen lovede at besejre, hvad han kalder "den radikale venstrefløj".

Meningsmålinger viser, at Donald Trump lige nu halter bagefter Demokraternes formodede kandidat, Joe Biden, frem mod præsidentvalget 3. november.

/ritzau/Reuters