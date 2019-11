»Han er den bedste amerikanske præsident nogensinde.«

Det er ikke hver dag, at Donald Trump modtager den slags ros. Og så slet ikke fra en international leder.

Desværre kommer roserne fra Syriens præsident, Bashar al-Assad, en frygtet diktator, der af store dele af det internationale samfund er anklaget for at gasse og dræbe sin egen befolkning.

I taler og interview har Donald Trump flere gange beskrevet 54-årige Assad som en 'stærk leder'.

Og nu gengælder Assad tilsyneladende rosen.

I sit interview med et statsejet syrisk medie lange Bashar al-Assad først ud efter USA som sådan. Men når snakken falder på præsident Trump personligt, siger den kontroversielle præsident:

»Når det drejer sig om Trump, skal jeg fortælle dig noget, der måske lyder mærkeligt. Han er den bedste amerikanske præsident nogensinde. Ikke så meget på grund af hans politik, men fordi han er den mest transparente præsident nogensinde. Donald Trump er ærlig. Han siger bl.a. ligeud, at han vil have fat i olien - ingen af de sædvanlige løgne.«

Efter godt otte års borgerkrig er den 54-årige diktator Bashar al-Assad trods stort internationalt pres endnu ikke blevet væltet.

Præsident Donald Trump og hans syriske kollega Bashar al-Assad. Foto: Reuters

Således nyder præsident Assad ubetinget politisk støtte fra både Rusland og Kina. Og under kampen imod den såkaldt Islamiske stat IS er Assad kommet til at sidde endnu tungere på magten i Syrien.

Efter drabet på den frygtede IS-leder Abu Bakr al Baghdadi og terror-organisationens svækkelse er presset på Assad igen steget, men som det kan læses i interviewet, som det amerikanske medie NBC har oversat, føler Assad sig stadig sikker i sin position.

Og selvom han umiddelbart roser Donald Trump, så lurer sarkasmen i baggrunden.

Således slutter Bashar al-Assad:

»Alle amerikanske præsidenter begår forbrydelser, og nogle får endda Nobelspriser. Men de er og bliver alle en gruppe kriminelle, som kun forsvarer amerikanske lobbyinteresser. Trump er ærlig og siger ligeud, at han vil have olien. Og hvad kan vi ønske os mere end en transparent fjende.«.