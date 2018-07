Donald Trump roser Giuseppe Conte for at gøre et fantastisk arbejde og tilføjer, at det er en stor ære at have ham på besøg i Det Ovale Værelse mandag. Ifølge Trump fandt han og Conte fælles fodslag på det nylige G7-møde i Canada. Ud over handel og indvandring er de to også enige om blandt andet behovet for at forbedre forholdet til Rusland. Saul Loeb/Ritzau Scanpix