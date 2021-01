Donald Trump ringede, kun få øjeblikke inden at Mike Pence skulle afsted.

Her ville præsidenten én sidste gang forsøge at overtale sin vicepræsident.

»Du kan enten gå over i historien som en patriot... eller du kan gå over i historien som en 'pussy',« lød det fra Donald Trump ifølge New York Times.

Mike Pence valgte det sidste. Eller rettere: Mike Pence fulgte ikke sin præsidents ønske om at afvise det valgresultat, der havde gjort demokraten Joe Biden til ny præsident.

Mike Pence verificerede valgresultatet i Kongressen. Mod Donald Trumps ønske. Foto: POOL

New York Times har oplysningerne om ordlyden i telefonopkaldet fra to personer, der er blevet briefet om ordudvekslingen.

Samtalen fandt sted, da Mike Pence var på vej mod Kongressen forrige onsdag for at verificere valgresultatet. Det var den dag, der siden udviklede sig til et kulsort kapitel i amerikansk politik med horderne af Trump-tilhængere, der invaderede Kongressen.

Forud havde Donald Trump i dagevis forsøgt at presse Mike Pence til i Kongressen at omgøre valgudfaldet. Ifølge New York Times blandt andet på en timelangt møde om tirsdagen, fordi præsidentens advokater Rudy Giuliani og Jenna Ellis angiveligt blev ved med at påstå, at det kunne lade sig gøre.

Mike Pence satte dog sin egen undersøgelse af sagen i gang ved at konsultere en stribe juridiske eksperter. Og her var sagen klar: En vicepræsident har ikke ret til at fornægte et valgresultat.

Forholdet mellem Donald Trump (th.) og Mike Pence er blevet kraftigt forværret i den seneste tid. Foto: MICHAEL REYNOLDS

»Pence stod med et valg mellem af udfylde sin forfatningsmæssige pligt og sin politiske fremtid. Og han gjorde det rette. Jeg synes, at han trådte til i nødens stund – for både demokrater og republikanere. Han gjorde sin pligt, selvom han må have vidst, at han dermed sandsynligvis aldrig bliver præsident,« lyder til New York Times fra den konservative John Yoo, som var en af eksperterne, der rådgav Mike Pence.

Efterfølgende tog Donald Trump skarp afstand fra sin vicepræsident i løbet af den skæbnesvangre onsdag. Først under sin tale til demonstranterne, hvor det lød, at han »ikke håbede, at han (Mike Pence, red.) lyttede til de gamle republikanere og de dumme folk, han ellers lytter til«.

Og nærmest samtidig med, at Mike Pence blev eskorteret ud fra Senatet og evakueret på grund af de indtrængende demonstranter, tweetede Donald Trump om sin vicepræsident:

»Mike Pence havde ikke mod til at gøre, hvad der skulle have været gjort for at beskytte vort land og vor forfatning,« lød det.

Kongresbygningen Capitol Hill er ved at blive gjort klar til Joe Bidens indsættelsesceremoni i næste uge. Foto: Stefani Reynolds

Fra beskyttelsesrummene under Kongressen opholdt Mike Pence sig i de følgende mange timer med blandt andre sin hustru og børn, mens mange demonstranter samtidig råbte »hæng Mike Pence« i parlamentsbygningerne ovenover.

Han var ifølge flere medier på intet tidspunkt i kontakt med Donald Trump, og efterfølgende har det været fremme, at Mike Pence var rasende på præsidenten.

I øjeblikket kæmper demokraterne for at få Donald Trump stillet til ansvar for urolighederne. I første omgang har Mike Pence afvist af bruge det såkaldte 25. forfatningstillæg, der giver ham mulighed for at afsætte landets leder.

I de kommende dage bliver det sandsynligvis afgjort, om der vil blive rejst en rigsretssag mod Donald Trump, der officielt skal stoppe i præsidentembedet om en uge.

'Pussy' er i øvrigt et ord, som Donald Trump tidligere er kommet i søgelyset for at bruge.

Op til valget i 2016 kom en lydoptagelse frem, hvorpå han sagde den berømte vending 'grab them by the pussy' - fordi han mente, at det var let at rage på kvinder, når man er kendt.