Når Donald Trump var færdig på scenen, greb han mobiltelefonen og ringede til det samme nummer. Hver eneste gang.

»Han ringede til hende, lige meget hvor hun befandt sig. Og det første, han sagde, var: 'Hej baby, hvordan klarede jeg det?' Som om han ville have hendes accept,« forklarer Stephanie Winston Wolkoff.

Melania Trumps tidligere rådgiver har i podcasten 'Hollywood Life' fortalt om det lille ritual, USA's tidligere præsident gennemførte, når han havde talt til sine vælgerskare ved et såkaldt rally.

Han ringede til sin hustru af en bestemt årsag, mener Stephanie Winston Wolkoff.

Melania Trump har også været med på vælgermøder. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Melania Trump har også været med på vælgermøder. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

»Jeg tror, at det var deres måde at vise hengivenhed over for hinanden – at hun fortæller ham, hvor dejlig og fantastisk, han er,« siger den 51-årige amerikanske kvinde, der forlod sit job i Det Hvide Hus tidligt i 2018.

Melania Trump var ikke med til mange af de valgmøder, som Donald Trump gennem årene har holdt tværs over USA, men hun var konstant støttende i kulissen, lyder det videre.

»Hun ville komme med sin ærlige mening, men hun ville også sørge for at ophøje hans optræden og omfavne den, for det er sådan, han er,« siger Stephanie Winston Wolkoff i podcasten.

Hun har siden sit exit fra Det Hvide Hus skrevet bogen 'Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady' om forholdet til førstedamen. Herfra er der kommet flere afsløringer frem, hvilket har betydet, at forholdet mellem de to kvinder i dag er iskoldt.

Trump-ægteparret bor i dag i Florida, hvor de er flyttet ind på resortet Mar-a-Lago ved Palm Beach efter de fire år i Det Hvide Hus.

I næste uge må USA's 45. præsident dog for en stund vende tilbage til Washington DC, hvor han skal for en rigsret i Senatet.