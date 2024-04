En mand har angiveligt sat ild til sig selv ude foran den retsbygning i Manhatten i New York, hvor retssagen mod den tidligere præsident Donald Trumps skal føres.

Det skriver CNN og AP.

Det sker efter, at de 12 nævninge og seks suppleanter netop er blevet endeligt udpeget. Dommeren har også gjort opmærksom på, at retssagen begynder mandag.

Hændelsen blev fanget på video af flere amerikanske tv-kanaler, herunder CNN, som tilfældigvis sendte live, da personen angiveligt satte ild til sig selv.

Ifølge AP skulle flere personer være løbet til stedet for at slukke flammerne.

Nævningetinget, der nu er valgt, skal være med til at tage stilling til, om Trump er skyldig i regnskabsfusk i forbindelse med udbetalingen af penge til pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Mere konkret drejer det sig om, at pornoskuespillerinden angiveligt fik udbetalt et beløb på 130.000 dollar - over 911.000 danske kroner - af Trumps daværende advokat Michael Cohen.

Dem fik hun angiveligt for at holde tæt om en seksuel relation til Trump inden præsidentvalget i 2016. De to havde angiveligt haft sex på et hotel ti år tidligere.

Selve betalingen er lovlig, men den er angiveligt blevet bogført som advokatudgifter. Anklagerne mener, at det svarer til forfalskning af forretningsdokumenter.

Han er tiltalt for 34 tilfælde af forfalskninger af forretningsdokumenter.

Trump afviser alle anklager. Han risikerer maksimalt fire års fængsel i sagen, som kan komme til at strække sig over otte uger.