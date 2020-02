Noget kunne tyde på, at man skal tænke sig godt om, før man går imod præsident Donald Trump. I hvert fald, hvis man ønsker at beholde sit arbejde.

Det mærkede Alexander Vindman fredag blot to dage efter, at rigsretssagen blev afsluttet.

Alexander Vindman var et af de afgørende vidner forud for rigsretssagen mod Donald Trump. I vidneforklaringen var der bekymring fra Vindmans side om, hvordan Trumps samtale med den ukrainske præsident var foregået.

Han mente, at Trump havde udnyttet sin magt til at få startet en undersøgelse af demokraten Joe Biden.

Men den vidneforklaring er nu blevet straffet. Det skriver New York Times.

Ifølge et statement fra Vindmans advokat er han fredag blevet eskorteret ud af Det Hvide Hus. Han er blevet fyret af præsidenten.

'Løjtnant oberst Vindman blev bedt om at forlade stedet for at have fortalt sandheden,' står der i meldingen.

Fyringen sker blot timer efter, at Donald Trump fortalte journalister, at han ikke har været glad for Alexander Vindmans arbejde.

Efterfølgende brugte Donald Trump Twitter til at sende en besked til folket. Han retweetede nemlig folks opslag, hvori der stod, at Vindman burde fyres.

Vindman har fungeret som direktør for European Affairs, og han har specielt et nært forhold til Ukraine, som han flygtede fra med familien, da han var tre år gammel.

De flygtede sammen til USA, og det var faktisk også noget, han brugte i sin vidneforklaring mod Donald Trump.

»Far, at jeg sidder her i Capitol Hill, mens jeg sidder her og taler til vores folkevalgte, er bevis for, at du lavede den rigtige beslutning for 40 år siden at forlade Sovjetunionen og komme til USA i søgen efter et bedre liv for vores familie. Du skal ikke bekymre dig. Jeg skal nok klare den for at fortælle sandheden,« sagde Alexander Vindman.

Om det var sandheden eller ej, så var det i hvert fald ikke, hvad Donald Trump ønskede at høre, og det er blevet straffet nu.

Demokraterne har efterfølgende været på Twitter for at vise deres støtte til Alexander Vindman.

Don Beyer fra Repræsentanternes Hus kalder blandt andet Vindman for ‘en helt.’

Spørgsmålet er, om det er den eneste person, som Donald Trump vil af med i sit system oven på rigsretssagen.