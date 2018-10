Mandag bekendte popstjernen Taylor Swift for første gang politisk kulør - til fordel for USAs Demokratiske parti.

Og nu har landets republikanske præsident Donald Trump reageret.

»Jeg er temmelig sikker på, at Taylor Swift ikke ved, hvad hun taler om. Og lad os bare sige, at jeg i dag bryder mig 25 procent mindre om Taylor Swfits musik, OK.«

Sådan sagde Donald Trump til den samlede presse, da han tirsdag eftermiddag vendte tilbage til Det Hvide Hus.

I sin bekendtgørelse, som hun delte med sine over 112 millioner følgere på Instagram skrev Taylor Swift bl.a.:

»Adskillige hændelser i mit eget liv og i verden som sådan har fået mig til at ændre mening om min politiske åbenhed. Jeg har altid støttet den kandidat, der for alvor kæmper for menneskerettigheder, som jeg synes, vi fortjener dem her i landet. Jeg støtter kampen for LGBTQ-rettigheder (bøsser, lebiske og trans-folk, red.), jeg er imod enhver form for diskrimination på basis af køn, race eller seksuel orientering. Og jeg kan ikke stemme på en kandidat, der ikke accepterer alle amerikaneres ret til de samme rettigheder.«

På grund af sin tidligere poltiske tavshed har mange før antaget, at Taylor Swift var 'skabs-republikaner'. Men efter mandagsens Instagram-udmelding er der ikke længere tvivl om popstjernens politiske tilhørsforhold.

Således skrev den 28-årige popmilliardær, at hun til midtvejsvalget 6. november vil stemme på de to demokratiske kandidater, Phil Bredesen til det amerikanske senat og Jim Cooper til Repræsentanternes Hus.

Og om den republikanske senats-kandidat Marsha Blackburn skrev Taylor Swift bl.a.:

»Marsha Blackburn stemte imod ligeløn imellem mænd og kvinder. Hun stemte imod en lovgivning, der ville beskytte kvinder imod vold og diskrimination. Blackburn mener, at butiksejere i Tennessee skal have lov til at afvise homoseksuelle kunder alene baseret på deres seksuelle orientering. Blackburn mener, at homoseksuelle ikke skal have lov til at gifte sig. Disse værdier er ikke mine Tennessee-værdier. Og derfor kan jeg ikke støtte Marsha Blackburn.«

På sin favorit-platform på de sociale medier, twitter har Donald Trump cirka 56 millioner følgere, det svarer til godt halvdelen af Taylor Swifts 112 millioner Instagram-følgere.