USA's forhenværende præsident Donald Trump er lørdag aften dansk tid gået fri ved en rigsretssag mod ham.

I en erklæring, som han efterfølgende har udsendt, gentager Trump, at rigsretssagen mod ham har været endnu en fase i den "største heksejagt i landets historie".

Han siger også i erklæringen, at han ser frem til at "fortsætte rejsen mod at opnå amerikansk storhed".

- Vores historiske, patriotiske og smukke bevægelse "to Make America Great Again" er kun lige begyndt, siger Donald Trump i erklæringen.

Artiklen opdateres...