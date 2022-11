Lyt til artiklen

De første valgsteder til midtvejsvalget er kun lige begyndt at lukke. Men Donald Trump er allerede røget op i det røde felt.

På det sociale medie Truth Social raser han nemlig over en påstået valgsvindel i delstaten Detroit.

»Folk dukker op for at stemme og får bare at vide, at 'undskyld, men du har allerede stemt.' Dette sker i stort omfang, også andre steder,« skriver Trump og afslutter med at opfordre til protester.

»Protest, protest, protest,« lyder det.

Trump is now on TruthSocial telling people to "Protest! Protest! Protest!" in Detroit based on some nebulous "absentee ballot situation." pic.twitter.com/6sTIfXWXMc — Ben Collins (@oneunderscore__) November 8, 2022

Selv kommer Trump ikke med nogen dokumentation for påstanden, men en dommer har pure afvist, at det skulle være tilfældet.

»Det er total typisk Trump at komme med de udmeldinger. Men det er også et skidt varsel for, hvad der venter forude. Der er altid problemer på den ene eller anden måde, men her har vi ikke engang bundet snørebåndene færdigt, før de første protester er gået i gang,« fortæller Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent, fra USA.

»Problemet er, at folk tror på, at Trump bliver snydt, og at der har været valgsvindel.«

Der har også allerede været meldinger om problemer ved enkelte valgsteder om, at stemmemaskinerne ikke fungerer. Mere konkret lyder meldingen, at en femtedel af de maskiner, der skal tælle stemmerne op i valgkredsen Maricopa County i Arizona, er i stykker.

Og den melding har også fået Trump op af stolen.

»Kan det virkelig være sandt, når en stor andel af republikanerne ventede med at stemme til i dag? Nu er det i gang igen. Folk vil ikke tolerere det her,« lyder det fra Trump.